Նիկոլոիդ ոստիկանը մի այլ կատեգորիա է։ Բրածո։ Բացառիկ ցուցանմուշ։
Էսօր Եվրամիության քամբախի մոտ ակցիայի ժամանակ պատի տակ կանգնած ծխում էի, երբ կողքիս կանգնած ոստիկանի հայացքը մի տեսակ անսովոր բանական թվաց ու հետը զրույցի բռնվեցի․
- Դուք հիմա մեզանից էլ, բոլորից էլ քաղաքականապես ավելի հասուն եք։
- Էդ խի՞ որ։
- Որովհետև մենք մեկումեջ ենք մասնակցում էս ակցիաներին, իսկ դուք ստիպված եք միշտ ներկա լինել։ Էս ելույթները անընդհատ լսելով՝ հասունանում եք ու մի օր էլ, ինչ իմանաս, կարող ա հեղափոխություն անեք։
- Յանի ի՞նչ էս ասում որ։
- Ուրեմն չեք հասունանո՞ւմ։
- Դու հետևի էդ ասածներիդ, հիմա ասել էի՝ ով ա հասունանում։
Կարո Վարդանյան