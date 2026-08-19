Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար
19.08.2026 | 18:15

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև։

Ապադոլարայնացման արագացում

Իրանի ֆինանսական մեկուսացումը խթանում է ԲՌԻԿՍ-ին արագացնել ազգային արժույթներով հաշվարկների անցումն ու այլընտրանքային վճարահաշվարկային համակարգերի (օրինակ՝ BRICS Pay) մշակումը։ SWIFT-ից Իրանի և Ռուսաստանի անջատված լինելը ստիպում է բլոկին ավելի ակտիվորեն միավորել ազգային ֆինանսական հաղորդագրությունների համակարգերը։

Բլոկի ներսում երկփեղկվածության աճ

ԲՌԻԿՍ-ի ներսում հստակեցվում է երկու մոտեցում․

1. Արմատական հակաարևմտյան առանցք (Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան)․ Ձգտում են առավելագույնս խորացնել տնտեսական դիմակայությունը արևմտյան պատժամիջոցներին։

2. Պրագմատիկ հավասարակշռողներ (Հնդկաստան, Բրազիլիա, ԱՄԷ, ՀԱՀ)․ Զգուշանում են ամերիկյան երկրորդային (secondary) պատժամիջոցներից և խուսափում Իրանի հետ այնպիսի նախագծերից, որոնք կարող են վնասել իրենց առևտրին ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ։

Տրանսպորտային և լոգիստիկ ռիսկեր

«Հյուսիս-Հարավ» (INSTC) միջազգային տրանսպորտային միջանցքի և Իրանի տարածքով անցնող այլ ենթակառուցվածքների ֆինանսավորումն ու իրականացումը բախվում են լրացուցիչ խոչընդոտների։ Չնայած Ռուսաստանի և Իրանի շահագրգռվածությանը, այնպիսի դերակատարներ, ինչպիսին Հնդկաստանն է, ստիպված են լինում զգուշավորություն ցուցաբերել իրանական նավահանգիստներում (օրինակ՝ Չաբահարում) ներդրումներն ընդլայնելիս։

Քաղաքական համախմբում

Միջազգային հարթակներում պատժամիջոցներն ամրապնդում են ԲՌԻԿՍ-ի միասնական հռետորաբանությունը՝ ընդդեմ «միակողմանի հարկադրանքի միջոցների»։ Այս պարագայում, նշված երևույթը բլոկն ավելի է դիրքավորում որպես «Գլոբալ Հարավի» շահերի պաշտպան, որը դեմ է արևմտյան տնտեսական ճնշումներին։

Նոր պատժամիջոցները ԲՌԻԿՍ-ը չեն պառակտի, այլ կփոխեն դրա գործնական դինամիկան․ Իրանի հետ խորը տնտեսական ինտեգրումը կիրականացվի հիմնականում երկկողմ ձևաչափերով (Իրան-Ռուսաստան, Իրան-Չինաստան), մինչդեռ կազմակերպության բազմակողմ մակարդակում կպահպանվի ավելի զգուշավոր քաղաքականություն։

Սերգեյ Ղարագյոզյան

Դիտվել է՝ 577

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.