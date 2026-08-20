Աղոթարան
20.08.2026 | 00:21
Տե՛ր ամենազոր,
Բժիշկ հոգիների
և մարմինների։
Դու ես կյանք պարգևողը
և բժշկողը բոլոր ցավերի։
Քո ձեռքի հպումով կենդանանում են մահացած նյարդերն ու բժշկվում հիվանդությունները։
Տեր,
Փարատիր ցավերն ու հիվանդությունները,
հիշի՛ր բոլոր հիվանդներին,
Դու՛ եղիր նրանց մխիթարիչը,
նրանց զորությունը և նրանց բժշկությունը։
Քո ողորմությամբ փարատի՛ր վիշտն ու տառապանքը և Քո ամենազոր խոսքիդ զորությամբ ապահով, առողջ և անփորձանք պահիր մեր կյանքը:
Փառք Քեզ Տեր, Փառք Քեզ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից:
Ամեն:
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ