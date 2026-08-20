Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Իսկ դուք գիտեի՞ք

Իսկ դուք գիտեի՞ք

Իսկ դուք գիտեի՞ք
20.08.2026 | 11:28

Ըստ ավանդության՝ երբ Նոյյան տապանը կանգ առավ Արարատի գագաթին, հարվածից տապանից մի կտոր փայտ պոկվեց ու ջրի վրա լողալով՝ հասավ մերօրյա Արցախի տարածք։ Այնտեղ էլ ընկավ հողին ու արմատ գցեց, ծիլ տվեց։ Արցախի բարբառով ծիլ, նոր ճյուղ բառը արտասանվում է «շոշ»։ Արցախցիներն ասում են՝ «ծառէն շյոշերը տյուս ա յըկալ» (ծառի շիվերը դուրս են եկել)։

Արարատյան բարբառում նույն արմատից ունենք «շուշ բոյ» արտահայտությունը, որտեղ «շուշ» նշանակում է «սլացիկ, ուղղաբերձ», ինչպես նաև Շուշան անունը։ Բոլոր այս անվանումները ծագել են Արցախի բարբառից։

Արցախի այն տարածքում, ուր հողի մեջ ընկավ Նոյյան տապանի փայտը և ծիլ՝ շոշ տվեց, հետագայում դարձավ հայկական գեղեցիկ բնակավայր՝ ստանալով Շոշ անվանումը։ Շոշ գյուղի անունից էլ ծնվեց հարակից բարձունքի վրա կառուցված բնակավայրը՝ Շուշին։

«Արարատյան պետություն»

Դիտվել է՝ 346

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Իմ հերոսը
Իմ հերոսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.