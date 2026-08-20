Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Աբորտի դրդող շնացողներին՝ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանից

Աբորտի դրդող շնացողներին՝ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանից

Աբորտի դրդող շնացողներին՝ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանից
20.08.2026 | 11:39

«Ինչո՞ւ ես սերմանում այնտեղ, ուր հողն ինքն իսկ ջանում է ոչնչացնել պտուղը, ուր բազում միջոցներ են գործադրվում վիժեցման համար, ուր սպանություն է կատարվում դեռ ծնունդից առաջ։

Դու նույնիսկ պոռնիկ կնոջը չես թողնում միայն պոռնիկ մնալ, այլ նրան նաև մարդասպան ես դարձնում։

Տեսնո՞ւմ ես՝ ինչպես հարբեցողությունը տանում է պոռնկության, պոռնկությունը՝ շնության, իսկ շնությունը՝ սպանության։ Կամ, ավելի ճիշտ, դա սպանությունից էլ ավելի վատ մի բան է։ Չգիտեմ իսկ, թե ինչ անուն տամ դրան, որովհետև այն չի սպանում ծնվածին, այլ թույլ չի տալիս, որ նա ծնվի։

Ինչո՞ւ ես անարգում Աստծո պարգևը և հակառակվում Նրա օրենքներին։ Ինչո՞ւ ես անեծքը հետապնդում իբրև օրհնություն։ Ինչո՞ւ ես ծննդյան սենյակը դարձնում սպանության վայր և որդեծնության համար տրված կնոջը դարձնում սպանության գործիք։

Եվ որպեսզի նա ավելի ցանկալի լինի իր սիրեկաններին և ավելի շատ դրամ ձեռք բերի, չի խորշում նաև այս արարքից՝ այդպիսով քո գլխին կրակի մեծ կույտ դիզելով։ Թեպետ այդ հանդուգն արարքը նրանն է, սակայն դրա պատճառը դու ես»։

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան

Հռոմեացիներին ուղղված թղթի մեկնությունից

(հայերեն թարգմանություն՝ ըստ սկզբնաղբյուրի)

Դիտվել է՝ 328

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Իմ հերոսը
Իմ հերոսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.