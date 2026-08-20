Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Իմ հերոսը

Իմ հերոսը

Իմ հերոսը
20.08.2026 | 11:48

Իմ հերոսը Ալեքսանդր Մակեդոնացին չէ։ Իմ հերոսը Դիոգենեսն է։ Դիոգենեսը, որ ապրում էր տակառի մեջ և իրենից բարձր ընդունում էր միայն արեգակին։

ՈՒ թեև Ալեքսանդր Մակեդոնացու պես աշխարհակալ տիրակալը ելավ դեմն ասելով.

֊Ի՞նչ ես ուզում, որ անեմ քեզ համար։

Դիոգենեսն ընդամենը պատասխանեց.

֊Ստվերդ հեռու քաշիր արեգակի ճամփից։

Դիոգենեսը ուրիշի շվաքի տակ ապրողը չէր։ Էդպիսին էր մեծագույն փիլիսոփան։

Նա ոչինչ չէր ակնկալում տիրակալից, որքան էլ նա Մակեդոնացի լիներ։ Նրա ապավենը միայն լույսն էր։ Ցանկացած տիրակալ ստվեր է լույսի դեմ։ Մինչդեռ, իսկական մտավորականը լույս է լույսի մեջ, ով պայքարում է ստվերի դեմ, որքանով էլ այն օծված լինի ոսկեզօծ թիկնոցով։

Տիրակալները կգան ու կգնան։ դիոգենեսները միշտ կմնան։

Աշխարհի ոչ մի գանձ նրանց հակակշիռը չունի։

17.08.2026թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1090

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Իմ հերոսը
Իմ հերոսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.