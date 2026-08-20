Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Հաղթել է աշխարհի թիվ 1 շախմատիստին

Հաղթել է աշխարհի թիվ 1 շախմատիստին

Հաղթել է աշխարհի թիվ 1 շախմատիստին
20.08.2026 | 12:15

14-ամյա հայ շախմատիստ, ՖԻԴԵ-ի վարպետ Տիգրան Համբարձումյանը օգոստոսի 18-ին Titled Tuesday առցանց մրցաշարում հաղթել է աշխարհի վարկանիշային աղյուսակի առաջատար Մագնուս Կառլսենին։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։

35-ամյա Կառլսենը շարունակում է գլխավորել աշխարհի վարկանիշային աղյուսակը շախմատի բոլոր երեք ձևաչափերում և դասական շախմատի աշխարհի հնգակի չեմպիոն է։

Համբարձումյանը 2025 թվականի պատանիների Եվրոպայի առաջնությունում մինչև 14 տարեկանների պայքարում դարձել է արծաթե մեդալակիր, իսկ կայծակնային շախմատում՝ Եվրոպայի չեմպիոն։ Նա մարզվում է Հայաստանի շախմատի ակադեմիայում՝ գրոսմայստեր Տիգրան Հարությունյանի ղեկավարությամբ։

Կառլսենի նկատմամբ այս հաղթանակը 14-ամյա շախմատիստի կարիերայի ամենանշանակալի արդյունքներից է։

Հայաստանի Հանրային Ռադիո

Դիտվել է՝ 300

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Իմ հերոսը
Իմ հերոսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.