Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » ԱԳՆ-ն էլ դարձրեք ԱԳՄԱՆ, ու «բազարը» կպրծնի

ԱԳՆ-ն էլ դարձրեք ԱԳՄԱՆ, ու «բազարը» կպրծնի

ԱԳՆ-ն էլ դարձրեք ԱԳՄԱՆ, ու «բազարը» կպրծնի
20.08.2026 | 19:28

Բացեմ հապավումները, որ քաղաքականությամբ չզբաղվողներին պարզ լինի, թե ինչ «բազարի» մասին է խոսքը:
ԱԳՆ-ն արտաքին գործերի նախարարությունն է (ճիշտ կլիներ ասել՝ արտաքին գործակալների նախարարություն):
ԱԳՄԱՆ՝ արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունը:
ԱԳՆ դեյուրե ունենք, դեֆակտո՝ չեղածի հաշիվ է:
ԱԳՄԱՆ նոր են ստեղծելու և ճիշտ էլ անելու են: Վերջապես իր անվանը համարժեք մի գործող գերատեսչություն կունենանք: Ութ տարում հազիվ գլխի ընկան, որ արտաքին հարաբերություններ-դիվանագիտություն-բան իրենց խելքի բանը չի, այ, միջազգային առևտուրը՝ լրիվ ուրիշ: Կարևորը՝ ծախու ապրանք լինի, առնող միշտ էլ կգտնվի: Բոլոր ժամանակների ամենապահանջված ապրանքն էլ ո՞րն է՝ իհարկե, հողը, ծախիր ու զարկ տուր միջազգային առևտրին:
Էն «արտաքին գործեր» ավելորդ հավելումն էլ որ հանեն, դիվանագետներին էլ փոխարինեն առևտրային գործակալներով, հա՛մ նախարարության անվանումն ավելի բարեհունչ կլինի, հա՛մ ձևը կհամապատասխանի բովանդակությանը: Հլը ասեք՝ Միջազգային առևտրի նախարարությու՞ն, կրճատ՝ ՄԱ՞Ն: Հնչու՞մ է: Հնչում է: Հիմքում էլ «մանի»-ն է՝ փողը, կապիտալի մշտական աղբյուրը:
Մարքսն իր «Կապիտալ»-ում ձևակերպումը վաղուց է տվել՝ փող-ապրանք-փող: Դրա ասացվածքային ձևափոխումն էլ իսկը պաշտոնյա հայերի «հագով» է. «Թուրքին՝ հող, հային՝ փող»: Բայց մի էական փոփոխություն էլ կա՝ այսօրվա «իրական հայերը» նախկին միամիտը չեն, միջազգային առևտրի գոտի են մտել, արդեն միջազգային չափանիշներով են առաջնորդվում, հողի «բազար» էլ միայն թուրքի հետ չէ, որ պատրաստվում են անել: Ինչպես ասում են՝ փողին մուննաթ: Միջազգային առևտրում կարևորը դիվերսիֆիկացիոն մտածողությունն է, իսկ դրա պակաս «իրական հայաստանում» չկա:
Նույն տրամաբանությամբ մյուս նախարարություններն էլ որ ձևափոխեն, կարճ ժամանակ անց կապրենք բոլորովին այլ իրականությունում: Հետաքրքիր է՝ միջազգային գործընկերները կճանաչե՞ն անճանաչելիորեն փոխված մեր իրականությունը:


Լիլի Մարտոյան
Դիտվել է՝ 540

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Իմ հերոսը
Իմ հերոսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.