Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Իշխանության ներկայացուցիչների լկտի ու ցինիկ վերաբերմունքը Ազգային ժողովում վերջ պիտի ունենա

Իշխանության ներկայացուցիչների լկտի ու ցինիկ վերաբերմունքը Ազգային ժողովում վերջ պիտի ունենա

Իշխանության ներկայացուցիչների լկտի ու ցինիկ վերաբերմունքը Ազգային ժողովում վերջ պիտի ունենա
20.08.2026 | 20:03


Երբեմն բառեր չեմ գտնում զայրույթս ու զարմանքս հայտնելու, երբ ժամանակակից «իրական Հայաստանի» ՔՊ քաղաքական դեմքերը անցնում են բարոյական անթույլատրելի սահմանները։ Այդպիսի դեպքերը շատ են, բայց երեկ նրանցից մեկը` անունն Արայիկ, պետական պաշտոնյայի ողջ ուժով հարձակվեց արցախցի կնոջ` պատգամավոր Արեգա Հովսեփյանի վրա, քամահրանքով ու քմծիծաղով, Արցախը, դիտավորյալ, Ղարաբաղ անվանելով ու ակնկալելով, որ բնիկ արցախցի երիտասարդ հայուհին կճանաչի Արցախը Ադրբեջանի կազմում։

Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես պետություն, կայացել է Արցախյան շարժումի ու Ազատամարտի արդյունքում։ Այս արարածները եկել են իշխանության մեր Երկրում, Արցախը հայտարարել են Հայաստան, որպես քաղաքական ուժ` կայացել են Արցախի հերոսական պաստառին, ապա հանձնել են մեր սուրբ հողը թուրքին, ու հիմա պահանջում են, որ բնիկ արցախցի հայուհին ճանաչի իրենց դավաճանությունը որպես պետական ռեալ քաղաքականություն ու հայ ժողովրդի համար փրկօղա՞կ։

Արեգա Հովսեփյանը իրեն բարձր պահեց։

Բայց իշխանության ներկայացուցիչների այս լկտի ու ցինիկ վերաբերմունքը Ազգային ժողովում վերջ պիտի ունենա։ Ազգային ժողովը մեր ազգային ժողովն է, մեր պետության ու ժողովրդի, հայության մայր խորհրդարանը։ Մենք պահանջում ենք` հարգել այս պառլամենտը և հայ մարդու արժանապատվությունը, անկախ նրանից, թե քաղաքական ինչպիսի կուրս եք որդեգրել։ Գալիս եք, փռվում աթոռներին ու ամբարտավան կեցվածքով, անամոթ հարցերով վիրավորում մարդկանց ու ընտրողների արժանապատվությունը։

Եվ, ընդհանրապես, վախի ու բռնության մթնոլորտը, որ փորձում եք ներարկել բարձր ամբիոններից, դահլիճ հրավիրվող պահպանության զինյալ խմբերը, ովքեր պատրաստ են ընտրյալ պատգամավորներին անմիջապես անհարգալից դուրս դնել, իսկ պառլամենտի շենքից դուրս` ձերբակալություններն ու քաղաքական հաշվեհարդարի պրակտիկան արժանապատիվ հայրենասեր մարդկանց կյանքը դարձրել են զզվելի ու անտանելի։ Դուք կարող եք նրանց հետ համաձայն չլինել։ Դուք կարող եք հավերժ մեծամասնություն լինել, բայց աշխարհում գաղափարները, նաև` ազգային, գեներացնում են ինքնաբավ փոքրամասնականները։ Բարեկրթության ձեր կոչերը ի՞նչ արժեք ունեն, երբ խախտողները Ալեքսանյանն ու Կոնջորյանն են, Ռուբինյանն էլ՝ նրանց հետ։ Այսինքն` դուք եք։ Ու եթե այս հարցերում ձեզ ծափահարում է մեծամասնությունը, ապա դա ամոթ է, որովհետև, դուք իջել եք ամբոխի մակարդակին։

Ալեքսանյանը դիմում է «Հայաստան» դաշինքի ղեկավար Աննա Գրիգորյանին, նրան խոսելու իրավունք է տալիս, իբրև թե կատակով ասելում. «Խոսեք, քանի դեռ ազատ եք»։ Սա կատակ չէ։ Սա լկտիացած պետության չափի անցնում է։ Եվ դուք, ովքեր ծափահարում են այս երևույթներին, մնալու եք այս մամլիչի տակ։

Ես դեմ չեմ, որ ձեր ղեկավարած Հայաստանը լինի հզոր ու տնտեսապես կայուն։ Ես կծափահարեմ ու կուրախանամ, եթե այդպես լինի։ Բայց արևելյան մեր տարածաշրջանում, որտեղ մեզ շրջապատում են ասիական բարոյահոգեբանական տեսակն ու հոգեբանությունը, իսլամը, արևելյան բռնատիրությունն ու սուր ատամների քաղաքականությունը, հասնել տնտեսական հրաշքի անգամ, սակայն, ինքնության ու պատվախնդրության կորստի գնով՝ նշանակում է` տանուլ տալ մեր ապագան։

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 361

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Իմ հերոսը
Իմ հերոսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.