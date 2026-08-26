Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Հարյուրավոր տարիների սպիտակ էջեր

Հարյուրավոր տարիների սպիտակ էջեր

Հարյուրավոր տարիների սպիտակ էջեր
23.08.2026 | 11:50

«Հայոց պատմություն» կոչվածի մեջ հարյուրավոր տարիների սպիտակ էջեր գոյություն ունեն, որոնք, կարելի է ասել, անուղղակի կերպով փաստում են այն մասին, որ հայերն առանց որևէ նշանակալի իրադարձություն հեղինակելու, հարևան ժողովուրդների լծի տակ իրենց գոյությունը քարշ տալով` դարերով գոյատևել են։ Բացառությամբ մի քանի լոկալ բնույթի ապստամբության (ասենք, օրինակ, Սյունիքում Դավիթ Բեկի գլխավորած ազատագրական պայքարը), մնացած մեր ողջ պատմությունը հարյուրամյակներով որևէ ըմբոստության ակներև դրսևորում, ըստ մեր լինելիությունը փաստող եկեղեցական գրառումների, չի արձանագրել։
Հիմա անցնեմ ասելիքիս` անցյալ դարի 90֊ականներից սկսած, երբ «իշխանավոր» կոչեցյալները, գերադրական աստիճանի սրիկայություններ դրսևորելով, Խորհրդային Միությունից Հայաստանին բաժին հասած անբավ հարստություններն ու կարողությունները սատանայական անկշտությամբ գրպանում էին` ժողովրդին սովի, անտերության ու ոչնչացման մատնած, խոհերս սկսել էին պտտվել մի ողբալի վարկածի շուրջ։
Սկսել էի մտածել, որ այդ պատմական սպիտակ էջերի ժամանակահատվածներում անշուշտ գտնված կլինեն հայկական տարածքներ, որտեղ մեր նախնիներին երևի թե հաստատ հաջողվել է նվաճել մասնավոր բնույթի որոշակի անկախության ատրիբուտներ։ Սակայն երբ այդ անկախությունը սկսել է տնօրինել հայ իշխանավորը, նա այն աստիճանի անգթությամբ է կեղեքել իր հայրենակիցներին, որ հայ ժողովուրդ կոչված էթնոսը դադարեցրել է ինքնազոհ ֆանատիզմով իր անկախության համար պայքարելը, քանի որ անգամ մեր հանդեպ քամահրանքով լցված պարսիկի ու թուրքի ենթակայության տակ նա իրեն սոցիալապես ավելի պաշտպանված է զգացել, քան հայ իշխանավոր կոչվող սրիկայի ենթակայության տակ։
Ինձ թվում է` մեր հազարամյակների ողբերգական ճակատագրի հիմնական պատճառն իրեն «հայ իշխանավոր» հռչակած հայի տականք տեսակի մեջ պետք է առաջին հերթին փնտրել:

Տիգրան ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 914

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.