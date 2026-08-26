Ալիևի, Էրդողանի ու Փաշինյանի հենարանները
23.08.2026 | 12:27
Ես առանձնահատուկ հակակրանք ունեմ նրանց նկատմամբ, ովքեր այս կամ այն տարածքի մասին ասում են.
- Դա ե՞րբ ա մերը եղել:
Այս հարցադրումն անողներին ես ավելի վատ եմ վերաբերվում, քան թշնամուն, ով բացահայտ թշնամի է։
Ես տեսել եմ 1 ք/մ մետր հողի համար հարևանին կացնահարելու պատրաստ վիժվածքի, ով հանգիստ ասում էր. «Ղարաբաղը մերը չի եղել»:
Էս տեսակը ինձ համար և ընդհանրապես` հավաքական հայության համար գոյաբանական սպառնալիք է, ու ո՛չ պակաս, քան արտաքին թշնամին։
Էս տեսակը պառակտում ու դեգրադացնում է մեր միասնականության ձգտումը, մեր հավաքական երազանքները, ու մեր հարատևելու հնարավորությունը։
ՈՒ, ի վերջո, հենց սրանք են Ալիեւի, Էրդողանի ու Փաշինյանի հենարանն այսօր։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ