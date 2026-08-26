Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ալիևի, Էրդողանի ու Փաշինյանի հենարանները

Ալիևի, Էրդողանի ու Փաշինյանի հենարանները

Ալիևի, Էրդողանի ու Փաշինյանի հենարանները
23.08.2026 | 12:27
Ես առանձնահատուկ հակակրանք ունեմ նրանց նկատմամբ, ովքեր այս կամ այն տարածքի մասին ասում են.
- Դա ե՞րբ ա մերը եղել:
Այս հարցադրումն անողներին ես ավելի վատ եմ վերաբերվում, քան թշնամուն, ով բացահայտ թշնամի է։
Ես տեսել եմ 1 ք/մ մետր հողի համար հարևանին կացնահարելու պատրաստ վիժվածքի, ով հանգիստ ասում էր. «Ղարաբաղը մերը չի եղել»:
Էս տեսակը ինձ համար և ընդհանրապես` հավաքական հայության համար գոյաբանական սպառնալիք է, ու ո՛չ պակաս, քան արտաքին թշնամին։
Էս տեսակը պառակտում ու դեգրադացնում է մեր միասնականության ձգտումը, մեր հավաքական երազանքները, ու մեր հարատևելու հնարավորությունը։
ՈՒ, ի վերջո, հենց սրանք են Ալիեւի, Էրդողանի ու Փաշինյանի հենարանն այսօր։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 873

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.