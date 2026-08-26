Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Փաշինյանը Հայաստանը հռչակեց պատերազմ հրահրող ու հանցագործ

Փաշինյանը Հայաստանը հռչակեց պատերազմ հրահրող ու հանցագործ

Փաշինյանը Հայաստանը հռչակեց պատերազմ հրահրող ու հանցագործ
23.08.2026 | 12:34

Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ եկող շաբաթվանից մեկնարկում է 4-րդ հանրապետության հիմնադրման գործընթացը, իսկ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը հերթական անգամ համարեց կոնֆլիկտի ու հակամարտության վրա ձևավորված պետություն, որի նպատակը պատմական արդարության վերականգնումն էր։
Նման հայտարարությամբ Փաշինյանը հենց Հայաստանին է մեղավոր դարձնում 1990-ականներին Արցախի ու Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի համար։ Նման հայտարարությամբ Փաշինյանը Ալիևին արդարացնում է 44-օրյա պատերազմը սկսելու համար, արդարացնում է Ալիևին՝ Արցախում էթնիկ զտում, ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Նման հայտարարությամբ Փաշինյանը Հայաստանին հռչակում է ագրեսոր ու պատերազմի հանցագործ։
Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը երբեք չի հռչակել պատմական արդարության վերականգնումը որպես պետական քաղաքականություն, այլ սատարել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, որը ճանաչված է միջազգայնորեն ու հանդիսացել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։
Ինքնորոշման իրավունքը նույնացնելը պատմական արդարության վերականգնման հետ կարող էր լինել ընդամենը քաղաքական տգիտության արդյունք, եթե Փաշինյանն այդքան բացահայտորեն չսպասարկեր թուրք-ադրբեջանական շահերը։

Կարեն ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 852

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.