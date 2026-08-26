Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » ՔՊ-ական անողնաշար խաղաղությունից ով ասես կբերեր

ՔՊ-ական անողնաշար խաղաղությունից ով ասես կբերեր

ՔՊ-ական անողնաշար խաղաղությունից ով ասես կբերեր
23.08.2026 | 13:03
Խաղաղություն ամեն գնով, նշանակում է.
օկուպացնում են քո տարածքը, իսկ դու վերադարձը թողնում ես թշնամու ողորմությանը;
Քեզ հարկադրում են հանձնել հողեր, դու վախից ամեն էշություն ասում ես, որ արդարացնես ռազմավարական նշանակության տարածքների հանձնումը:
Թշնամին քո հողի վրա աչք դնելով իրավա-քաղաքական հիմքեր է ստեղծում ապագա պահանջների համար, իսկ դու անգամ վախենում ես քո հայրենակիցների իրավունքներից խոսել;
Իսկ եթե Թրամփից հետո փոխվեն ԱՄՆ հարավկովկասյան առաջնահերթությունները, Ալիևն էլի՞ TRIPP կխաղա, թե՞ կհարկադրի ձևականությունները թողնել ու իր պահանջները կատարել։
ՔՊ-ական անողնաշար խաղաղությունից ով ասես կբերեր, ուղղակի սա խաղաղություն կոչելը մի տեսակ մանկամտություն է։ Սա նույնն է, որ մոնղոլների ասպատակություններից հետո ընդունես նրանց հարկահավաքության իրավունքն ու հետո ասես խաղաղություն եմ բերել։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 870

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.