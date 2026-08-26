Օգոստոսի 20-ից հետո Տիգրանաշենի հարցն այլևս հնարավոր չէ ներկայացնել որպես ընդդիմության «դավադրության տեսություն»
23.08.2026 | 13:21
Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ հայտարարեց, որ իր իշխանության կիրառած քարտեզներով «Արծվաշենը Հայաստանի տարածք է, Քյարքին՝ ոչ»։ Քյարքին այն անունն է, որով Ադրբեջանը ներկայացնում է ներկայիս Տիգրանաշենը։
Հարցն այլևս այն չէ, թե Տիգրանաշենը բանակցությունների առարկա՞ է։ Հարցն այն է, թե ինչ լուծում է նախատեսվում և ինչ գին է դրա համար վճարելու Հայաստանը։
Տիգրանաշենը պարզապես ութ քառակուսի կիլոմետր չէ։ Այն գտնվում է Հայաստանի գլխավոր Երևան-Սյունիք-Իրան ճանապարհային զարկերակի վրա։ Մ2 մայրուղու մոտ 4.5 կիլոմետրանոց հատված անցնում է հենց այդ տարածքով։
Տավուշի նախադեպն արդեն ցույց տվեց, թե ինչպես են խորհրդային քարտեզների, Ալմա-Աթայի հռչակագրի և «պատերազմից խուսափելու» հիմնավորումները կարող վերածվել իրական տարածքային փոփոխությունների։
Հիմա նույն տրամաբանությունը հասել է Տիգրանաշեն։
Եթե Հայաստանը հրաժարվի այդ տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունից, Ադրբեջանը կարող է ռազմավարական լծակ ստանալ Հայաստանի կարևորագույն տրանսպորտային ուղիներից մեկի նկատմամբ։
Եվ մնում է ևս մեկ հիմնարար հարց. Արծվաշենն իրականում վերադարձվելո՞ւ է Հայաստանին, թե այն պարզապես օգտագործվելու է որպես «փոխադարձության» հիմնավորում հերթական զիջման համար։
Տիգրանաշենը պարզապես գյուղ չէ։
Այն ճանապարհ է դեպի Սյունիք։
Այն ճանապարհ է դեպի Իրան։
Եվ այն փորձություն է Հայաստանի ինքնիշխանության ու անվտանգության համար։
301 Հայերեն ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ