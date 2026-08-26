Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Օգոստոսի 20-ից հետո Տիգրանաշենի հարցն այլևս հնարավոր չէ ներկայացնել որպես ընդդիմության «դավադրության տեսություն»

Օգոստոսի 20-ից հետո Տիգրանաշենի հարցն այլևս հնարավոր չէ ներկայացնել որպես ընդդիմության «դավադրության տեսություն»

Օգոստոսի 20-ից հետո Տիգրանաշենի հարցն այլևս հնարավոր չէ ներկայացնել որպես ընդդիմության «դավադրության տեսություն»
23.08.2026 | 13:21

Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ հայտարարեց, որ իր իշխանության կիրառած քարտեզներով «Արծվաշենը Հայաստանի տարածք է, Քյարքին՝ ոչ»։ Քյարքին այն անունն է, որով Ադրբեջանը ներկայացնում է ներկայիս Տիգրանաշենը։
Հարցն այլևս այն չէ, թե Տիգրանաշենը բանակցությունների առարկա՞ է։ Հարցն այն է, թե ինչ լուծում է նախատեսվում և ինչ գին է դրա համար վճարելու Հայաստանը։
Տիգրանաշենը պարզապես ութ քառակուսի կիլոմետր չէ։ Այն գտնվում է Հայաստանի գլխավոր Երևան-Սյունիք-Իրան ճանապարհային զարկերակի վրա։ Մ2 մայրուղու մոտ 4.5 կիլոմետրանոց հատված անցնում է հենց այդ տարածքով։
Տավուշի նախադեպն արդեն ցույց տվեց, թե ինչպես են խորհրդային քարտեզների, Ալմա-Աթայի հռչակագրի և «պատերազմից խուսափելու» հիմնավորումները կարող վերածվել իրական տարածքային փոփոխությունների։
Հիմա նույն տրամաբանությունը հասել է Տիգրանաշեն։
Եթե Հայաստանը հրաժարվի այդ տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունից, Ադրբեջանը կարող է ռազմավարական լծակ ստանալ Հայաստանի կարևորագույն տրանսպորտային ուղիներից մեկի նկատմամբ։
Եվ մնում է ևս մեկ հիմնարար հարց. Արծվաշենն իրականում վերադարձվելո՞ւ է Հայաստանին, թե այն պարզապես օգտագործվելու է որպես «փոխադարձության» հիմնավորում հերթական զիջման համար։
Տիգրանաշենը պարզապես գյուղ չէ։
Այն ճանապարհ է դեպի Սյունիք։
Այն ճանապարհ է դեպի Իրան։
Եվ այն փորձություն է Հայաստանի ինքնիշխանության ու անվտանգության համար։

301 Հայերեն ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 942

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.