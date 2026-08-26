Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Աստծունը՝ Աստծուն, կայսրինը՝ կայսրին

Աստծունը՝ Աստծուն, կայսրինը՝ կայսրին

Աստծունը՝ Աստծուն, կայսրինը՝ կայսրին
23.08.2026 | 13:43


Աստվածաշնչում կա մի պատմություն, որը հատկապես ուսանելի է այս օրերին։

Ոզիաս թագավորը հզորացավ, և նրա սիրտը հպարտացավ (Բ Մնաց. 26։16–21)։ Թագավոր լինելն այլևս բավարար չեղավ նրան. նա մտավ Տիրոջ տաճար՝ խունկ ծխելու, ինչն օրենքով միայն քահանաների իրավունքն էր:
Ազարիա քահանան 80 քաջարի քահանաների հետ ընդդիմացան նրան՝ ասելով. «Ոզիա՛ս, դու Տիրոջը խունկ ծխելու իրավունք չունես, այլ միայն քահանաները՝ Ահարոնի որդիները, որոնք սրբագործված են խունկ ծխելու համար։ Սրբարանից դո՛ւրս ելիր, քանի որ ապստամբեցիր Տիրոջ դեմ, և սա քեզ համար փառք չի լինելու Տիրոջ՝ Աստծու կողմից»:

Մանրամասները`
«Իրատես»-ի կայքում տպագրված
https://www.irates.am/hy/1787299473

«Սրբազան Հայաստանի» տելեգրամյան ալիք

Դիտվել է՝ 902

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.