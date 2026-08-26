Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Իլհամի կամակատարներն այսօր ցանկանում են վերջ դնել երրորդ Հանրապետությանը, որը բոլոր նորմալ մարդիկ հայրենիք են համարել

Իլհամի կամակատարներն այսօր ցանկանում են վերջ դնել երրորդ Հանրապետությանը, որը բոլոր նորմալ մարդիկ հայրենիք են համարել

Իլհամի կամակատարներն այսօր ցանկանում են վերջ դնել երրորդ Հանրապետությանը, որը բոլոր նորմալ մարդիկ հայրենիք են համարել
23.08.2026 | 15:00


Կարելի է անկախության մասին տարբեր պատկերացումներ ունենալ: Կարելի է բանավիճել, թե ո՞րն է ժամանակակից աշխարհում իրական անկախությունը, և առհասարակ կա՞ն նման երկրներ: Կարելի է մատնանշել այսօրվա իշխանությանը, որը սպասարկում է Իլհամի շահերը: Կարելի է հիշել, թե ինչ դժվարությունների միջով են անցել և՛ երկիրը, և՛ մարդիկ: Շատ բան կարելի է հիշել և քննարկել, բայց, Անկախության հռչակագրի մասին կասկածելի դատողություններ անելիս, պետք է հիշել, որ Իլհամի կամակատարները այսօր ցանկանում են վերջ դնել երրորդ Հանրապետությանը, որը բոլոր նորմալ մարդիկ հայրենիք են համարել:

Կողմնորոշվեք՝ ձեր ուզածն ի՞նչ է:

Այսօր պատմական օր է, շնորհավորում եմ:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 903

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.