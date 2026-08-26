Իլհամի կամակատարներն այսօր ցանկանում են վերջ դնել երրորդ Հանրապետությանը, որը բոլոր նորմալ մարդիկ հայրենիք են համարել

Կարելի է անկախության մասին տարբեր պատկերացումներ ունենալ: Կարելի է բանավիճել, թե ո՞րն է ժամանակակից աշխարհում իրական անկախությունը, և առհասարակ կա՞ն նման երկրներ: Կարելի է մատնանշել այսօրվա իշխանությանը, որը սպասարկում է Իլհամի շահերը: Կարելի է հիշել, թե ինչ դժվարությունների միջով են անցել և՛ երկիրը, և՛ մարդիկ: Շատ բան կարելի է հիշել և քննարկել, բայց, Անկախության հռչակագրի մասին կասկածելի դատողություններ անելիս, պետք է հիշել, որ Իլհամի կամակատարները այսօր ցանկանում են վերջ դնել երրորդ Հանրապետությանը, որը բոլոր նորմալ մարդիկ հայրենիք են համարել:
Կողմնորոշվեք՝ ձեր ուզածն ի՞նչ է:
Այսօր պատմական օր է, շնորհավորում եմ:
Արամ Աբաջյան