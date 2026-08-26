Անկախության հռչակագիրը մեր պետության, ազգային իղձերի պահպանության ամենակարևոր ժայռն է, և մենք բոլորով պետք է պաշտպանենք այդ ժայռը

36 տարի առաջ 1990թ. օգոստոսի 23-ին ընդունվեց ՀՀ Անկախության հռչակագիրը: Հռչակագիր, որը մեր պետության ծննդականն է: Հռչակագիր, որի կայացման համար մեր ավագ սերունդը կռիվ էր տալիս հարյուր հազարներով: Հռչակագիր, որի արդյունքում մեկ տարի հետո կերտվեց հայկական անկախ պետականությունը և 90-ականների փառապանծ հաղթանակը: Հռչակագիր, որի դեմ այսօր անխնա պատերազմ են հայտարարել Ադրբեջանն ու իր սատէլիտ հանդիսացող փաշինյանական դավաճանական վարչախումբը: Հայաստանի Անկախության հռչակագիրը մեր պետության, ինքնության, ազգային իղձերի պահպանության ամենակարևոր ժայռն է: Եվ մենք բոլորով պետք է պաշտպանենք այդ ժայռը:
Դավիթ Անանյան