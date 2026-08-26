Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ինչպե՞ս է կործանվում պետությունը

Ինչպե՞ս է կործանվում պետությունը

Ինչպե՞ս է կործանվում պետությունը
23.08.2026 | 17:25

Պետությունը կործանվում է , երբ իշխանության 3 ճյուղերը ապօրինի կերպով կենտրոնացած են մեկ անձի ձեռքին, ով ոչ հիմնավոր կրթություն ունի, ոչ՝ կառավարելու փորձ, շոուներով և մանիպուլյացիաներով հանրության ուշադրությունը շեղում է մեծ հիմնախնդիրներից։ Պետությունը կործանվում է, երբ ընտրություների կեղծման դեմ բոցաշունչ ելույթներ ունեցածը կեղծում է ընտրությունները, ԱԺ ընտրություններից առաջ որպես ընտրակաշառք 10 հազար դրամով ավելացնում թոշակները։ Պետությունը կործանվում է, երբ տվյալ ոլորտից գաղափար չունեցողին նախարար են նշանակում, անարդյունավետ աշխատող պաշտոնյաներին պարգևատրելու համար ահռելի պարտք ունեցող երկրի իշխանությունը նոր վարկեր է վերցնում՝ սերունդներին գցելով պարտքերի ու վարկերի բեռի տակ։ Պետությունը կործանվում է, երբ հարկատուների մուծած հարկերից գոյացած պետբյուջեից ճոխ կերպով սնվող հեռուստաընկերությունը տնտեսական մեծ աճի մասին հեքիաթներով խաբում է հանրությանը՝ Հայաստանին ու հայությանը թշնամի երկրին խաղաղասեր ներկայացնելով։ Պետությունը կործանվում է, երբ իշխանությունը և ընդդիմությունը դրսից են ղեկավարվում։ Պետությունը կործանվում է, երբ գործարանները փակվում են, սակայն սուտ, հայհոյանք ու ատելություն տարածող ֆեյքերի գործարաններ են աշխատում։ Պետությունը կործանվում է, երբ վարչապետը հայտարարում է Հայաաստան պետության կործանման պատմական ցիկլերի մասին, բավարար գիտելիքներ չունենալու պատճառով Հայաստանի կործանման արագությունը չափելու իր անկարողության մասին։ Հայաստանը կործանվում է, երբ «հպարտ քաղաքացիների գլխին հոպոպի փոշի ցրելով» նրանց 3 միլիոն վարչապետեր են հռչակում, սակայն երկիրն անտեր է լինում։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 910

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.