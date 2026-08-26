Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ինչպես մարմինն է հացի ու ջրի կարիք ունենում ապրելու համար, այնպես էլ հոգին է իր «սննդի» կարիքն ունենում

Ինչպես մարմինն է հացի ու ջրի կարիք ունենում ապրելու համար, այնպես էլ հոգին է իր «սննդի» կարիքն ունենում

Ինչպես մարմինն է հացի ու ջրի կարիք ունենում ապրելու համար, այնպես էլ հոգին է իր «սննդի» կարիքն ունենում
24.08.2026 | 20:18

Քրիստոս Ինքն է ասում․ «Ես եմ կենաց հացը» (Հովհ. 6։35)։

Այդ կենարար Հացը մեզ տրվում է ամեն կիրակի Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցիներում մատուցվող Սուրբ Պատարագի Սեղանից։ Երբ մարդը գիտակցաբար հեռու է մնում այդ Սեղանից, նա ինքն իրեն մատնում է հոգևոր քաղցի։

Աշխարհը կարող է հագեցնել մեր մարմնի բազմաթիվ կարիքներ, զբաղեցնել մեր միտքը, բայց հոգու դատարկությունը կարող է լցնել միայն Նա, Ով ստեղծել է այն։

Մերժելով Երկնավոր Հոր հրավերը՝ մենք նմանվում ենք արքայական հարսանյաց խնջույքի այն հրավիրյալներին, որոնք հրավիրված էին, բայց չկամեցան գալ (Մատթ. 22։1–14)։

Երկնավոր Հայրը պատրաստել է Սեղանը և սիրով հրավիրում է մեզ։ Մեզ է մնում չմերժել այդ հրավերը, այլ հավատքով, ապաշխարությամբ և արժանավոր պատրաստությամբ մոտենալ կենարար Սեղանին։

Իսկ Եկեղեցու այն զավակը, ով անարգում է իր Հովվապետին, արհամարհում Եկեղեցու նվիրապետական կարգը և ոտնձգություն է կատարում Եկեղեցու ներքին-կանոնական կյանքի նկատմամբ, առավել ևս պետք է քննի իր խիղճը Սուրբ Սեղանին մոտենալուց առաջ, որպեսզի չհայտնվի այն հոգևոր վիճակում, որի մասին զգուշացնում է Պողոս առաքյալը․ «Ամեն մարդ նախ ինքն իրեն թող քննի և ապա միայն ուտի այդ հացից ու խմի այդ բաժակից, որովհետև ով ուտում է և խմում է անարժանորեն, ինքն իր դատապարտությունն է ուտում և խմում» (Ա Կորնթ. 11։28–29)։

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 747

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.