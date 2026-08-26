Մահվան նախարարը
24.08.2026 | 20:22
Բանակում հերթական ողբերգական դեպքի մասին լուրը հաստատվեց. կրկին զոհ ունենք:
2026-ի 8 ամիսներին բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահերի թիվը հասել է 33-ի:
Նիկոլի և Պապիկյանի հրամանատարությամբ բանակի ոչնչացումը շարունակվում է:
Սուրեն Պապիկյան, դուք բարոյական իրավունք չունեք կրելու Պաշտպանության նախարարի կոչումը։ Դուք պարտավոր եք անհապաղ հեռանալ։ Ձեր ներկայությունը ՊՆ շենքում վիրավորանք է յուրաքանչյուր զոհվածի հիշատակի, յուրաքանչյուր ողջ մնացած զինվորի և յուրաքանչյուր հայ ծնողի հանդեպ։
Պետք է հեռանաք ձեր հետ տանելով գլխավոր մահաբերին՝ Նիկոլին:
Հայկ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ