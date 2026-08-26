Հող կեր
24.08.2026 | 20:45
@armnationalfront տելեգրամյան ալիքը հիշեցնում է կոկորդիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանի հոխորտանքը, թե «Տիգրանաշենին (Քյարքիին) ոչինչ չի սպառնում» և այդ լուրը «բստրողներին» հրավիրում է խաշի։
Իսկ` ե՞րբ։ Քյարքին հանձնելու հաջորդ օրը։
Իսկ ո՞ւր։ Հանձնված Քյարքի։
Այս գրառումը ՔՊ-ական մեծաբերան քարոզիչն արել է 2021թ. հունվարի 4-ին` ընդդիմանալով «ցավի ու կորստի քաղաքականացման կապիտալիզացիային»:
Հիմա, երբ ՔՊ-ի պարագլուխն ավետել է Ալիևին, որ Տիգրանաշենը երբեք չի պատկանել Հայաստանի Հանրապետությանը, այժմ արդեն ԱԺ պատգամավոր դարձած ՔՊ-կանը ոչ թե խաշ, այլ մի բուռ հող պետք է ուտի։
Արա ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Մեկնաբանություններ