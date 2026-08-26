«Մայրամուտ, որ պետք է կանխել»
24.08.2026 | 20:52
Մի՞թե պարզ չէր, որ ԱՐՑԱԽԻ կորստից հետո սկսվելու էր ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻ բարոյալքումն ու կազմաքանդումը, սկսվելու էր ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ տերևաթափը...
...Ստեփանակերտից քառասուն կմ հեռու մի ՀԻՆ քաղաք կար՝ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԸ։ Քաղաքը պեղվել ու վեր էր հառնել դարերի խորքից։ Ի՞նչ եղավ ԱՐԻԱՎԱՆ գողտրիկ բնակավայրը՝ Սփյուռքի միջոցներով կառուցված։
Ի՞նչ եղավ։
Ո՞ւմ մնացին։
Ծպտուններս դուրս չեկավ՝ բացի լալահառաչ ողբերից ու հուշերից։
Հիմա էլ Երևանից ընդամենը մի քառասուն կմ հեռավորության վրա ՏԻԳՐԱՆԱՇԵՆՆ ենք հանձնելու։ Էս «չեմ ուզում»-ին մի՛ հավատացեք, ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ենք։
Հետո կգա ՍԵՎԱՆԻ հերթը։
Թող որ, ինչպես ասում են, լեզուս պապանձվեր, ձեռքս չորանար՝ նման բան չասեի, չգրեի։ Բայց Հայոց պետականության ԶԱՐԹՈՆՔԸ տեսածի համար ողբերգություն է հիմա։
Լուսահոգի ՎԱՀԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ զգուշացնում էր՝ ասելով․ «ՄԱՅՐԱՄՈՒՏ, ՈՐ ՊԵՏՔ Է ԿԱՆԽԵԼ»։
...Չկանխեցինք։
Սպարտակ ՂԱՐԱԲԱՂՑՅԱՆ
Մեկնաբանություններ