Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » «Մայրամուտ, որ պետք է կանխել»

«Մայրամուտ, որ պետք է կանխել»

«Մայրամուտ, որ պետք է կանխել»
24.08.2026 | 20:52

Մի՞թե պարզ չէր, որ ԱՐՑԱԽԻ կորստից հետո սկսվելու էր ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻ բարոյալքումն ու կազմաքանդումը, սկսվելու էր ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ տերևաթափը...
...Ստեփանակերտից քառասուն կմ հեռու մի ՀԻՆ քաղաք կար՝ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԸ։ Քաղաքը պեղվել ու վեր էր հառնել դարերի խորքից։ Ի՞նչ եղավ ԱՐԻԱՎԱՆ գողտրիկ բնակավայրը՝ Սփյուռքի միջոցներով կառուցված։
Ի՞նչ եղավ։
Ո՞ւմ մնացին։
Ծպտուններս դուրս չեկավ՝ բացի լալահառաչ ողբերից ու հուշերից։
Հիմա էլ Երևանից ընդամենը մի քառասուն կմ հեռավորության վրա ՏԻԳՐԱՆԱՇԵՆՆ ենք հանձնելու։ Էս «չեմ ուզում»-ին մի՛ հավատացեք, ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ենք։
Հետո կգա ՍԵՎԱՆԻ հերթը։
Թող որ, ինչպես ասում են, լեզուս պապանձվեր, ձեռքս չորանար՝ նման բան չասեի, չգրեի։ Բայց Հայոց պետականության ԶԱՐԹՈՆՔԸ տեսածի համար ողբերգություն է հիմա։
Լուսահոգի ՎԱՀԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ զգուշացնում էր՝ ասելով․ «ՄԱՅՐԱՄՈՒՏ, ՈՐ ՊԵՏՔ Է ԿԱՆԽԵԼ»։
...Չկանխեցինք։

Սպարտակ ՂԱՐԱԲԱՂՑՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1021

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.