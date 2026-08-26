Թե բա՝ խաղաղություն է
24.08.2026 | 21:00
Դուք նույնիսկ, ձեր ասած, «խաղաղ» պայմաններում եք մահաբեր։ Բանակում զինվորները շարունակում են զոհվել ոչ մարտական պայմաններում, իսկ պետությունը չի կարողանում ապահովել անգամ իր զինծառայողների անվտանգությունն ու կյանքի իրավունքը։
2026 թվականի առաջին 7 ամիսներին արդեն արձանագրվել է 30 ոչ մարտական մահվան դեպք։
Ես՝ որպես ՀՀ քաղաքացի, պահանջում եմ Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը։
Եթե նախարարը չի կարողանում ապահովել իր գերատեսչության համակարգում գտնվող զինծառայողների անվտանգությունը, կանխել ոչ մարտական կորուստները և պատասխանատվություն կրել ստեղծված իրավիճակի համար, ապա նա, մեղմ ասած, ի զորու չէ կատարելու իր պարտականությունները։
Տաթև ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ