Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Իշխանությանը պահում եք առաջին համարով խաղացողի դերում

Իշխանությանը պահում եք առաջին համարով խաղացողի դերում

Իշխանությանը պահում եք առաջին համարով խաղացողի դերում
24.08.2026 | 21:42

Նիկոլ Փաշինյանն ասաց մեկ նախադասություն՝ «Տիգրանաշենը Հայաստանի տարածք չէ», և անցավ իր գործերին, իսկ ամբողջ հանրությունը և ընդդիմությունը օրեր շարունակ քննարկում ու արձագանքում են։

Վաղը Փաշինյանը մեկ այլ խելագար միտք կարող է ասել, օրինակ՝ «Մասիսում ապրել են նաև ադրբեջանցիներ», ու կրկին ամբողջ երկիրը կցնցվի ամենատարբեր արձագանքներից։

Հետո՞։

Դուք վերջապես ե՞րբ եք գիտակցելու Նիկոլ Փաշինյանի խաղի կանոնները։ Իսկ եթե գիտակցում եք և խաղում եք նրա կանոններով, ապա էլ ինչո՞վ եք տարբերվում նրանից։

Իսկական ընդդիմությունը ոչ միայն ընդդիմանում է, այլև ստեղծում է իր սեփական խաղի կանոնները և դրանցով համոզում է ժողովրդին, որ ինքը ավելի լավ կարող է կառավարել երկիրը։

Բայց իշխանությանն անընդհատ անիծելով՝ ժողովրդին որևէ կերպ չես համոզի, ավելին՝ իշխանությանը պահում ես առաջին համարի խաղացողի դերում։

Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է այնպիսի նախաձեռնություններ ու հայտարարություններ անել, որ ադրբեջանական մամուլն ու քաղաքական դաշտը տակնուվրա լինի անհանգստությունից, մինչդեռ հիմա թշնամական երկրում ադի-բուդիով նստած՝ ուրախանում են Հայաստանի ներքին գզվռտոցից։

2025-ի հունիսին Հայաստանի դիվանագիտական հիմնադրամով մի խորհրդաժողով կազմակերպեցինք Գարդմանից տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքի հարցով, Ադրբեջանում բզզոց անցավ, թե հայերը ուզում են վերադառնալ Գանձակում, Շահումյանում, Քարհատում ապրելու։ Իսկ երբ մեր հայտարարությունն ուղարկեցինք ՄԱԿ քարտուղարություն, Բաքվում անհանգստությունն ավելի մեծացավ, սկսեցին ռեպորտաժներ անել, թե հայերն ուզում են Ադրբեջանում վերահաստատվել։

Դա կոչվում է դիվանագիտություն, ոչ թե Կիկոսի մահ։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 1067

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.