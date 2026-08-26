Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » «Կազիրյոկի» ինքնավար հանրապետությունում օդի մեջ գաղափարներ, նախագծեր, բանաստեղծություններ ու երգեր էին ծնվում

«Կազիրյոկի» ինքնավար հանրապետությունում օդի մեջ գաղափարներ, նախագծեր, բանաստեղծություններ ու երգեր էին ծնվում

«Կազիրյոկի» ինքնավար հանրապետությունում օդի մեջ գաղափարներ, նախագծեր, բանաստեղծություններ ու երգեր էին ծնվում
24.08.2026 | 22:00

Հետո՝ մի օր ես կհանդիպեմ ինձ ու կծանոթանամ իմ հետ։ Ու կիմանամ, որ ծնվել ու կյանքիս մեծ մասն ապրել եմ մի քաղաքում, որի անունը Երևան ա։ Երևան... Բայց կարող էի, չէ՞, մի ուրիշ քաղաքում ծնվել, ու էդ ժամանակ Երևանն ինձ ոչինչ չասող մի անուն կլիներ, ինչպես շատ ուրիշ քաղաքների անունները։ Կարող ա լսած էլ չլինեի։

Ու չէի իմանա, որ Երևանում Օպերա կա, որը մագնիսի նման ձգում ա բոլոր իրադարձությունները, Սայաթ Նովա, Տերյան, Թումանյան փողոցներ կան, որոնք իրանց անկյունաձև թևերվ քրոջ նման գրկել են Կարապի լիճը, իսկ Կարապի լճում կարապները տենց էլ չտնավորվեցին, որովհետև էնքան երևանցու հիշողություն կա, որ կարապներին տեղ չի մնում, որ Կասկադ կա, որի մուտքը քերովբեի նման հսկում ա Թամանյանի հզոր քարե արձանը, որ «Կազիրյոկի» ինքնավար հանրապետությունում օդի մեջ գաղափարներ, նախագծեր, բանաստեղծություններ ու երգեր էին ծնվում, որ Երիտասարդական պալատ կար, որտեղ մկրտություն էր անցնում Երևանցիների երիտասարդությունը, «Սկվազնյակ» անունով սրճարան կար, որի խաչապուրու հոտը մինչև Օպերայի ավտոբուսի կանգառ էր հասնում, որ Կոմիտաս 2 շենքի պատին մեկը կավիճով գրել էր՝ Ն + Ռ = ՍԵՐ, որ թթի սեզոնին ասֆալտը թթու լավաշի նման կպչուն էր դառնում, որ Ծիծեռնակաբերդի երկնքում ոչ թե ծիծեռնակներ են սավառնում, այլ մեկ ու կես միլիոն նահատակների հոգիները, որ... որ... որ Երևանի փողոցներում շրջել են Չարենցն ու Սևակը, Հրաչն ու Ֆրունզիկը, Սարյանն ու Մինասը, ջուր են խմել պուլպուլակից, մտել են ծառի ստվերի տակ, նստել են քարին կամ նստարանին, բարևել են իրանց ողջունող անծանոթ մարդկանց...

Ինչքա՜ն բան կորցրած կլինեի։ Չէ՛ բախտս բերել ա։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 3395

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.