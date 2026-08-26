Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Եթե չես կարող սիրել, գոնե մի ատիր

Եթե չես կարող սիրել, գոնե մի ատիր

Եթե չես կարող սիրել, գոնե մի ատիր
25.08.2026 | 13:18

Այս աշխարհում մարդը ոչինչ չի հայտնաբերել, ամբողջը վերցրած է մայր բնությունից։
Այսօր, որպես ֆիզիկոս, կխոսեմ միայն Նյուտոնի երրորդ օրենքի մասին, որը փաստում է` Ազդեցությունը առաջացնում է հակազդեցություն։
Հակազդեցությունը հավասար է ազդեցությանը։
Հասարակության մեջ էլ միջանձնային հարաբերությունները գործում են նույն կանոնով․ մեր հոգում հայելային արտացոլվում է դիմացինի պահվածքը, լավին՝ լավ, վատին վատ տրամադրվելով։
Տարիներ շարունակ կոչ եմ անում, օրինակ ծառայում, որ ճիշտը սիրելն է, բայց այսօրվա իրականությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում սերը դարձել է դեֆիցիտ երևույթ, դրանով են պայմանավորված ամենօրյա դժբախտ դեպքերը և Հայաստանում հայի նոսրացումը։
Հավատացնում եմ այնքան էլ դժվար չէ, եթե չես կարող սիրել, գոնե մի՛ ատիր։
Առողջ եղեք։

Հովիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հ.Գ.
Համոզված եմ՝ շատերը նոր իմացան, որ ֆիզիկոս եմ, որովհետև ալարում են մտնեն ու կարդան պրոֆիլս։
Դիտվել է՝ 761

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.