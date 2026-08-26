Եթե չես կարող սիրել, գոնե մի ատիր
25.08.2026 | 13:18
Այս աշխարհում մարդը ոչինչ չի հայտնաբերել, ամբողջը վերցրած է մայր բնությունից։
Այսօր, որպես ֆիզիկոս, կխոսեմ միայն Նյուտոնի երրորդ օրենքի մասին, որը փաստում է` Ազդեցությունը առաջացնում է հակազդեցություն։
Հակազդեցությունը հավասար է ազդեցությանը։
Հասարակության մեջ էլ միջանձնային հարաբերությունները գործում են նույն կանոնով․ մեր հոգում հայելային արտացոլվում է դիմացինի պահվածքը, լավին՝ լավ, վատին վատ տրամադրվելով։
Տարիներ շարունակ կոչ եմ անում, օրինակ ծառայում, որ ճիշտը սիրելն է, բայց այսօրվա իրականությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում սերը դարձել է դեֆիցիտ երևույթ, դրանով են պայմանավորված ամենօրյա դժբախտ դեպքերը և Հայաստանում հայի նոսրացումը։
Հավատացնում եմ այնքան էլ դժվար չէ, եթե չես կարող սիրել, գոնե մի՛ ատիր։
Առողջ եղեք։
Հովիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հ.Գ.
Համոզված եմ՝ շատերը նոր իմացան, որ ֆիզիկոս եմ, որովհետև ալարում են մտնեն ու կարդան պրոֆիլս։
Մեկնաբանություններ