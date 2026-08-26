Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ծառայության կատարման ընթացքում արգելված է քնել

Ծառայության կատարման ընթացքում արգելված է քնել

Ծառայության կատարման ընթացքում արգելված է քնել
25.08.2026 | 13:46

Դիրքում քնելը` լինի օրապահ, լինի պարեկ, լինի ժամապահ, լինի մարտական դիրքի դիրքապահ, լինի այլ ծառայության` անցակետի հերթապահ և այլն, քնելը միշտ, բոլոր ժամանակներում` խաղաղ թե պատերազմի, նույն կերպ է կանոնակարգվում, այն է` ծառայության կատարման ընթացքում արգելված է քնել։
Ասենք ի՞նչ կապ ունի պատերազմի կամ խաղաղության ռեժիմը, ա՛յ բանակն ատող ու բանակի հետ կապ չունեցողներ։
Իսկ ահա ծառայության իրականացումը «քֆուր դնելով» կատարելը վկայում է կարգապահության բացակայության մասին, բարոյահոգեբանական անկման, սպայական կազմի անպատրաստության ու էլի լիքը բաների մասին։
Իսկ պայմանագրային զինծառայողի ինքնասպանությու՞նը... դա էլ բանակում տիրող բարդակի մասին է։ Զինծառայողը պետության հատուկ հոգածության տակ գտնվող անձ է, հետևաբար` ամբողջ ծառայության ընթացքում պետությունը պատասխանատու է թե՛ նրա վարքագծի համար, թե՛ նրա սոցիալական պահանջմունքների հասցեագրման համար։ Եթե նա մոլեխաղերով է տարված և այլն, պետությունը պարտավոր է վերահսկողության մեխանիզմներ ունենալ, այդ թվում արդյունավետ կիրառել ԱՀՏԱ գծով (մեր ժամանակ հաստիքն այսպես էր կոչվում, նույն ինքը` զամպալիտ) տեղակալի ինստիտուտը։
Ու էլի շատ բան կարող եմ ասել, բայց սա այդ հարթակը չէ։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 730

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.