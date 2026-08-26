Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Չլինեին «նախկինները»՝ այս իշխանությունը նույնիսկ 4 տարի չէր ձգի

Չլինեին «նախկինները»՝ այս իշխանությունը նույնիսկ 4 տարի չէր ձգի

Չլինեին «նախկինները»՝ այս իշխանությունը նույնիսկ 4 տարի չէր ձգի
25.08.2026 | 15:28

«Նախկինների» ձերբակալությունները խոսում են այն մասին, որ իշխանությունը շատ ծանր իրավիճակում է: 2018-ին իշխանության բերված խմբի գլխավոր հենարանը հենց «նախկիններն» են. ընտրություններում հաղթանակները «նախկինների» շնորհիվ են, բանակում զոհեր կան, ասում են՝ նախկինում ավելի շատ էր զոհերի թիվը, կոռուպցիա՞ կա, ասում են՝ նախկինում ավելի մեծ կոռուպցիա կար, նախկինները ունիվերսալ կախարդական փայտիկ են:

Դա էր պատճառը, որ 8 տարի այդպես էլ «նախկինները» պատասխանատվության չենթարկվեցին:

Ի դեպ, սրանց տրամաբանությամբ, «նախկինը» սկիզբ է առնում 1998-2000 թվականներից, կարծես դրանից առաջ՝ ԼՏՊ-ի Հայաստանում, ամեն ինչ իդեալական էր:

Դե պարզ է, այս իշխանության գլխավոր հրամանատարը հենց ԼՏՊ-ն է, նրա հավատարիմ մարդիկ են կարևոր օղակներում, նրա առաջնորդությամբ է Հայաստանը դառնում հրեական պրոտեկտորատ, գաղութ...

Իսկ անուղեղ ամբոխներին քարոզում են, իբր թուրքերն ու Թուրքիան են այս իշխանության հովանավորները:

Այնինչ, թուրքերը այս ամենում ոչ մի դեր չունեն:

Բայց ֆորմուլան շատ պարզ է, չկան «նախկինները», շատ արագ չեն լինի նաև ներկաները, որովհետև առանց նախկինների այս իշխանությունը մնում է օդում: Չլինեին «նախկինները»՝ այս իշխանությունը նույնիսկ 4 տարի չէր ձգի:

ԱՄՆ-ում սկսվել է Կոնգրեսի նախընտրական մրցավազքը, ընտրությունները նոյեմբերի 3-ին են: Թրամփիզմի օրերը հաշված են, աշխարհը դուրս է գալու այս մղձավանջից:

Հայաստանում մեծ ներքաղաքական պրոցեսներ են տեղի ունենալու: Հայկական смута-ն ինքն իրեն չի վերանալու, այս սմուտային մասնակից են դարձրել հասարակության յուրաքանչյուր անդամի, միմյանց դեմ են լարել, բոլորն՝ ընդդեմ բոլորի: Սա է ռեալ իրավիճակը, որի տակ կուտակվել են ահռելի խնդիրներ, թե՛ քաղաքական, թե՛ տնտեսական ու ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիրներ, որոնց լուծումը այս քաղաքական էլիտայի խելքի բանը չէ:

Բայց միևնույն է, վաղ թե ուշ ցանկացած սմուտա վերջանում է, պահպանեք մարդկային դեմքը, այս օրերի հերոսներին պատմությունը դեռ 100 տարի հիշելու է՝ հայոյանքներով...

Չարությունը ավելի մեծ չարություն է ծնում՝ հիշեք դա:

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 731

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.