Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Հայաստանի քաղաքական դաշտի գրեթե ամբողջ «շուկան» նույն հումքից է կերտված

Հայաստանի քաղաքական դաշտի գրեթե ամբողջ «շուկան» նույն հումքից է կերտված

Հայաստանի քաղաքական դաշտի գրեթե ամբողջ «շուկան» նույն հումքից է կերտված
25.08.2026 | 15:47

Աշխարհում ոչ այնքան հաճախ է պատահում, որ հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց կյանքը, ճակատագիրը ձախողած ու երկրի ապագան վտանգած «քաղաքական գործիչներին» հաջողվի վերընտրվել և մեկ տեղում ընդհանուր հավաք կազմակերպել, անունն էլ դնել Ազգային ժողով:

Սակայն երբեմն դա տեղի է ունենում։

Սա Հայաստանն է, այստեղ զավեշտների հաճախականությունը բարձր է:

Սկսվել է ապագա քաղաքական դիակների համագումարը։

Նրանք դեռ «կախված» չեն քաղաքական պարանի օղակներից, բերաններից քաղաքական շագանակագույն փրփուր չի հոսում, սև լեզուները դուրս չեն կախված։

Իհարկե, ամեն ինչ հենց դրան է գնում, բայց, «գեղեցիկ կախվելու» և համաժամանակյա հոգեվարքի փոխարեն, նրանք կրկին տարվել են դատարկախոսությամբ։

«Ոսկե հնարավորությունը» կրկին բաց թողնվեց։

Պարանի ճիշտ օճառապատման վարպետության դասի փոխարեն՝ հերթական դատարկ ճառերը, փոխադարձ մեղադրանքներն ու վաղուց անգիր արված դատարկ տեքստերը։

Արդեն պարզ է, որ այս համակարգի վերջին ժամերը լինելու են ավելի մեծ խայտառակություն, քան նրա բոլոր հավաքները միասին վերցրած։ Գեղեցիկ, կազմակերպված և համաժամանակյա ավարտ չի ստացվելու։

Իսկ կարող էին։

Հաջողվե՞ց արդյոք այսօրվա քաղաքական հավաքին որակով զվարճացնել հանրությանը։

Ուղիղ ասենք՝ այնքան էլ ոչ։

Այս քաղաքական համակարգը խելագարված Շահրազադեի նման է․ «գիշերից գիշեր», «համագումարից համագումար», նույն անհեթեթությունն է կրկնում՝ իշխանություն, ընդդիմություն, ժողովրդավարություն, խաղաղություն, բարեփոխումներ, անվտանգություն․․․ Նույն բառերը, նույն դեմքերը, նույն խոստումները։

Այդ ամենից արդեն հոգնել են նույնիսկ նրանց ամենահավատարիմ երկրպագուները։

Բայց մի բան, այնուամենայնիվ, նկատելիորեն աճել է՝ խորհրդարանական գարշահոտության աստիճանը։

Նրանք այլևս նույնիսկ չեն փորձում թաքցնել իրենց հախուռն ատելությունը սեփական հասարակության, քննադատողների, ազգային արժեքների և, ընդհանրապես, այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր համարձակվում են չհամաձայնել իրենց հետ։

Ինչպես միշտ, գտնվելով սեփական «մեծության» ու անսխալականության երազների մեջ, այս հավաքված քաղաքական ամբոխը չի նկատում ո՛չ սեփական գինյոլային բնույթը, ո՛չ էլ այն, թե որքան անեկդոտային է դարձել իր գոյությունը։

Հայաստանի քաղաքական դաշտի գրեթե ամբողջ օրինական «շուկան»՝ պաշտոնների, մանդատների, աշխատավարձերի, արտոնությունների և պետական ռեսուրսների հավակնորդներով հանդերձ, նույն հումքից է կերտված։

Տարբերանշաններն ու դեմքերն են տարբեր, ճառերն են տարբեր։

Բայց նյութը՝ նույնը։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 729

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.