Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
25.08.2026 | 16:26

Եթե աշունից հետո ձմեռ չգար, աշունն իմ ամենասիրած եղանակը կլիներ։

Չէ՛, իսկապես, աշնան մեջ դեռ մնում են ամռան բոլոր հյութերը, բոլոր հոտերը, բոլոր գույները, բայց չկա ամառվա խեղդող շոգը, ու դրանց գումարվում են աշնան գույները, մեղմ ջրաներկը, զովությունը։ Դեռ կան ամառվա մրգերը, բայց աշնան մրգերն են ավելանում։ Դեռ կան ամռան շոգ մտքերը, ու դրանց աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն։ Աշունը պոետների եղանակն ա, իսկ պոետները մարդկության թևերն են, որ մեզ թռցնում են ամպերից վեր։

Իսկ մենք վախենում ենք աշունից, որովհետև աշնան հետևում արդեն ձմեռն ենք տեսնում։ Դեռ շոգը չթողած՝ արդեն պատրաստվում ենք մրսելուն ու սկսում ենք մրսել։

Տենց էլ ապրում ենք՝ ապագայից վախենալով փչացնում ենք ներկան ու դեռ ամառը չանցած արդեն ամռանն ենք սպասում, որ չմրսենք։ Սպասում ենք ու սպասում։

Սխալ ա, որ մարդկանց տապանաքարերին ծննդյան ու մահվան տարեթվերի միջև գծիկ են դնում։ Գծիկը սխալ ա, պետք ա սպասման նշան դնել՝ դադարի նշան՝

Դիտվել է՝ 3310

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.