Աղոթարան
26.08.2026 | 00:13
Ո՛վ Ամենակարող Աստված,
մաքրիր իմ սիրտը վախից, իմ միտքը՝ խավարից,
և իմ հոգին՝ հուսահատությունից։
Տուր ինձ համբերություն՝ փորձության մեջ,
ուժ՝ դժվարության ժամանակ,
իմաստություն՝ ճիշտ ճանապարհը ճանաչելու,
և խաղաղություն՝ այն ընդունելու համար, ինչ չեմ կարող փոխել։
Պահպանիր ինձ չարից և անարդարությունից,
պահպանիր իմ ընտանիքին ու սիրելիներին,
և առաջնորդիր ինձ դեպի այն ճանապարհը,
որտեղ ճշմարտությունը, բարությունը և սերը հաղթում են։
Եթե ես ընկնեմ՝ բարձրացրու ինձ,
եթե մոլորվեմ՝ ցույց տուր ճանապարհը,
եթե թուլանամ՝ զորացրու ինձ։
Իմ սիրտը թող չկարծրանա ցավից,
և իմ հոգին թող չկորցնի հավատը։
Ամեն։
Մեկնաբանություններ