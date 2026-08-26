Թրքաբարո մահափորձ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ

Ի լրումն ամենի, այսօր գործնականում մահափորձ կատարվեց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ:
Կատարվեց թրքաբարո, նիոլաբարո, քստմնելի ու ստորագույն եղանակով:
Հանրությունն այսօր միայն տեղեկացավ, որ մի 10 օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը սրտի վիրահատության է ենթարկվել: Հանրությունն էլի չէր իմանա այդ մասին, եթե որոշակի իրավիճակ չստեղծվեր:
Բայց քպ-ապետը, իր ստրուկ ածծ-ականն վերխուշկով, գիտեին, տեղյակ էին: Հո հենց այնպես չեն օրը 24 ժամ բոլորին գաղտնալսում:
Եվ այսօր անցան հարձակման: Հնարավոր հաշվարկրներից մեկը, գոնե ես չեմ կասկածում, եղել է այն, որ օրերս սրտի վիրահատություն տարած 71 տարեկան մարդու առողջական վիճակը կարող է վատանալ: Սկզբունքորեն, նման մի բան արձանագրվեց այսօր:
հասկանալի է, որ փաշինյանը երազում է սպանել Ռոբերտ Քոչարյանին, երազում է սպանել Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին, երազում է սպանել իրեն բացահայտորեն մերժած 600 հազար ՀՀ ազնիվ քաղաքացիներին...
Բայց չի ստացվելու:
Հա, այսօր նիկոլն ու իր ծծ-ականները, մնացյալ լամուկները, զրոյական դիմադրության պայմաններում, թափով առաջ են տանում Հայաստանի ոչնչացման, Հայաստանն ադրբեջանականացնելու ծրագիրը:
Չգիտեմ, ընդդիմությունը ո՞ր պահին կգիտակցի, որ դրանց հետ ԱԺ նույն դահլիճում նստելը միայն իրենց դեմ է աշխատում: Միգուցե կգիտակցի, երբ արդեն բոլորը բանտերում լինեն կամ արտահանձնված լինեն Բաքվի ստահակին: Միգուցե կգիտակցի գնդակահարության պատի տակ: Միգուցե ընդհանրպես չի գիտակցի...
Բայց ի վերջո, ամենածանր պահին ի հայտ կգա որևէ խումբ, որևէ լիդեր, որը մարդկանց կառաջնորդի դեպի իրական պայքարի՝ քպ կոչվող այս չարիքից, այս որոմից ազատվելու համար:
Արմեն Հակոբյան