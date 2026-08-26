Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Մենք կապացուցենք որ պատվի ազգ ենք

Մենք կապացուցենք որ պատվի ազգ ենք

Մենք կապացուցենք որ պատվի ազգ ենք
26.08.2026 | 12:40

Սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր, շատերը գրում են, որ իմ նամակը ոչ մի արդյունք չի տա։
Այո՛, ես և իմ գործընկերները հասկանում ենք, որ թե՛ դատախազությունը, թե՛ ազգային անվտանգության ծառայությունը կախված են Փաշինյանից, այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկել և շարունակում ենք առաջարկել կառավարման համակարգի փոփոխություններ, որպեսզի վարչապետը չունենա նույն լիազորությունները,
սակայն այսօր ունենք այն ինչ ունենք:
Ես նաև ուզում եմ նշել, որ եթե նրանք չընդունեն մեր նամակը, դա նրանց խնդիրն է, մենք պետք է հետևենք խիստ իրավական ընթացակարգերին, որոնք թույլ կտան մեզ դիմել ՄԻԵԴ, բայց նստել և դիտել այն նվաստացումը, որը մենք կրում ենք, ամենևին էլ լուծում չէ, միայն մշտական դիմադրությունը կարող է արդյունք տալ։
ՄԻԵԴ-ը և եվրոպացի բյուրոկրատները տարբեր կատեգորիաներ են, նրանք շատ արդար որոշումներ են կայացնում, բայց նույնիսկ սա չպետք է մեզ կանգնեցնի, մենք պետք է հույսներս դնենք ինքներս մեզ վրա, մեր սեփական ուժերի վրա, և սա անկախ հայ հայրենասերների շուրջ համախմբվելն է, ովքեր ո՛չ ռուսների, ո՛չ թուրքերի և ո՛չ էլ Արևմուտքի համար են, այլ մեր սիրելի հայրենիք Հայաստանի համար։
Մենք կապացուցենք որ պատվի ազգ ենք։

Արտաշես ԻԿՈՆՈՄՈՎ
Դիտվել է՝ 116

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Տարածաշրջանային ինտեգրման անվան տակ ձևավորվում է Հայաստանի նոր կախվածությունը

Ալիևը հայտարարում է՝ Հայկական ԱԷԿ-ը պետք է շահագործումից հանվի։
Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացումն էապես մեծացնելու է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այն աստիճան, որ կարող է անգամ էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն
Ամռան շոգ մտքերին աշնան թափանցիկ հանգերն են ավելանում՝ դառնում բանաստեղծություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.