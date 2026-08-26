Մենք կապացուցենք որ պատվի ազգ ենք
26.08.2026 | 12:40
Սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր, շատերը գրում են, որ իմ նամակը ոչ մի արդյունք չի տա։
Այո՛, ես և իմ գործընկերները հասկանում ենք, որ թե՛ դատախազությունը, թե՛ ազգային անվտանգության ծառայությունը կախված են Փաշինյանից, այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկել և շարունակում ենք առաջարկել կառավարման համակարգի փոփոխություններ, որպեսզի վարչապետը չունենա նույն լիազորությունները,
սակայն այսօր ունենք այն ինչ ունենք:
Ես նաև ուզում եմ նշել, որ եթե նրանք չընդունեն մեր նամակը, դա նրանց խնդիրն է, մենք պետք է հետևենք խիստ իրավական ընթացակարգերին, որոնք թույլ կտան մեզ դիմել ՄԻԵԴ, բայց նստել և դիտել այն նվաստացումը, որը մենք կրում ենք, ամենևին էլ լուծում չէ, միայն մշտական դիմադրությունը կարող է արդյունք տալ։
ՄԻԵԴ-ը և եվրոպացի բյուրոկրատները տարբեր կատեգորիաներ են, նրանք շատ արդար որոշումներ են կայացնում, բայց նույնիսկ սա չպետք է մեզ կանգնեցնի, մենք պետք է հույսներս դնենք ինքներս մեզ վրա, մեր սեփական ուժերի վրա, և սա անկախ հայ հայրենասերների շուրջ համախմբվելն է, ովքեր ո՛չ ռուսների, ո՛չ թուրքերի և ո՛չ էլ Արևմուտքի համար են, այլ մեր սիրելի հայրենիք Հայաստանի համար։
Մենք կապացուցենք որ պատվի ազգ ենք։
Արտաշես ԻԿՈՆՈՄՈՎ
Մեկնաբանություններ