Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Առաջիկայում կարող ենք ականատես լինել հայկական բիզնեսի ոչնչացման և թուրքական ու ադրբեջանական տնտեսական ներխուժման

Առաջիկայում կարող ենք ականատես լինել հայկական բիզնեսի ոչնչացման և թուրքական ու ադրբեջանական տնտեսական ներխուժման

Առաջիկայում կարող ենք ականատես լինել հայկական բիզնեսի ոչնչացման և թուրքական ու ադրբեջանական տնտեսական ներխուժման
26.08.2026 | 13:32

Վրաստանի մայրաքաղաքում և մյուս խոշոր բնակավայրերում գլխավոր փողոցներն անվանակոչվում են Ադրբեջանի պատվին կամ Ադրբեջանի թելադրանքով։

Օրինակ, Թբիլիսիի՝ Կուր գետի ափով ձգվող ամենագեղեցիկ փողոցը կոչվում է Հեյդար Ալիևի անվան։

Սա գալիս է Սաակաշվիլիի ժամանակներից, երբ երկիրը ամբողջովին բացվեց թուրքերի առաջ, համարելով, թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը ավելի մոտ և կարևոր տնտեսական գործընկերներ են, քան Ռուսաստանը և մյուս հարևան երկրները։

Այսօր վրացական իշխանությունը որոշ քայլեր փորձում է անել ադրբեջանական և թուրքական ներխուժումից ազատվելու կամ գոնե զսպելու համար, բայց դա գրեթե անհնար է։ Ամեն տեղ ադրբեջանական խանութներ ու բենզալցակայաններ են, ամեն տեղ թուրքական շաուրմա ու թուրքական քարոզ է։ Թուրքերը իրենց շոշափուկները մտցրել են նաև պետական համակարգեր, անգամ սահմանային անցակետերում են սկսել շատ թուրքեր աշխատել։ Հայաստանի սահմանին ևս թուրքեր կան վրացական կողմում։

Թուրքերը արագորեն տարածվում են նաև Վրաստանի այլ փոքր ու մեծ բնակավայրերում։ Մառնեուլը հիմա զարգանում է որպես թուրքական քաղաք։

Կարծում եմ՝ նույնը սպառնում է նաև Հայաստանին, եթե շարունակվի այս թուրքական սիրախաղը, որ տանում է Հայաստանի իշխանությունը։

Մենք առաջիկայում կարող ենք ականատես լինել հայկական բիզնեսի ոչնչացման և թուրքական ու ադրբեջանական տնտեսական ներխուժման, իսկ մի քանի տարի հետո, ամենայն հավանականությամբ, Գարեգին Նժդեհի փողոցը կանվանեն Հեյդար Ալիևի անվան, Արցախի փողոցն էլ կհայտարարեն Բաքվի փողոց, ինչպես եղել է սովետական տարիներին։

Մեր երկիրը այս ճամփով է գնում հիմա։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 561

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.