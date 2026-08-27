Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը
26.08.2026 | 14:39

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա:

Իսրայելա-ամերիկյան ԹՐԻՓ-ին Թուրքիան կողմ լինել չի կարող, պարզապես թուրքերը լռում են:

Թուրքիան հակռուսական Հայաստանի հետ սահմաններ չի բացելու, դա աքսիոմա է:

Այսինքն, շրջափակումը շարունակվելու է:

Իրանի ուղղությամբ կրկին կախյալ վիճակում ենք, Ղարաբաղի հանձնումը, ԹՐԻՓ-ն ու արդեն Տիգրանաշենի հարցը միանշանակ Իրանի դեմ ուղղված քայլեր էին:

Եվրամիության ուղղությամբ ընդհանրապես որևէ հաջողության մասին խոսելը ծիծաղելի է: Պիտի կրկին անդրադառնանք իսրայելա-ամերիկյան ԹՐԻՓ-ին և արձանագրենք, որ այդ ավանտյուրան նաև Եվրամիության դեմ է: Որևէ ԵՄ չինովնիկից կամ ԵՄ անդամ երկրից լսե՞լ եք ԹՐԻՓ-ի մասին որևէ խոսք: Նույնիսկ Մակրոնը, Հայաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ, դիտավորյալ հիշատակեց Հյուսիս-Հարավ մայրուղին, դա ինքնին ԹՐԻՓ-ի դեմ խոսք էր: Հյուսիս-Հարավն է, որ պետք է Իրանից ձգվի դեպի Եվրոպա. Սերժից սկսած՝ այդ պրոյեկտի դեմ ՀՀ իշխանությունները անում են հնարավոր ամեն ինչ, մոտենում ենք Տիգրանաշենին:

Եվրամիությունը Ռուսաստանի հետ լեզու է գտնելու, չկա Եվրոպա՝ առանց Ռուսաստանի, առանց Ռուսաստանի Եվրոպան անդամահատված վիճակում է հայտնվելու՝ սա էլ է աքսիոմա:

ԵՄ-ը մի քանի կոպեկ շպրտեց ծիրանի իբր ռեէքսպորտի դիմաց, ավել ոչինչ չի արվելու:

ԵՄ-ը թքած ունի Նիկոլի փուչ խոստումների վրա, թե վաղը կամ մոտ ապագայում ԵՄ մտնելու հայտ կներկայացնենք: Քո հայտի վրա թքած ունեն, քանզի դու այս տարածաշրջանում գործում ես ընդդեմ Եվրամիության: Քո «հակառուսական» լաչառությունը կարող է ոգևորել ներքին օխլոսին, ո՛չ եվրոպացուն:

Ռուսաստանի ուղղությամբ լրիվ ցեխի մեջ ենք: Անկախ նրանից սա ռուսների հետ ծրագրված խա՞ղ է, հարավում հակառուսական ճակատը զսպելու նպատակով, թե՞ որևէ ծրագրից դուրս է, միանշանակ է մի բան՝ հայ-ռուսական հակասությունների ինֆորմացիոն աղմուկը չափազանց մեծ է: Իսկ յուրաքանչյուր մտածող մարդ հասկանում է, որ ինֆորմացիոն ֆոնը ձևավորվում է սև ամպերի պես և հենց այնպես չի անհետանում. անհետացման դիմաց պետք է գին վճարել:

Եվ առհասարակ, մեր հարևան Իրանը, Թուրքիան ու Ռուսաստանը մեզ հենց այնպես չեն ներելու մեր իսրայելա-ամերիկյան խաղերը: Վերջապես, այդ խաղերը մեր խոշոր հարևանների դեմ էին և ե՛ն...

Ադրբեջանի ուղղությամբ չունենք որևէ առաջխաղացում, Ռուսաստան-Ադրբեջան-Վրաստան երկաթգծով Հայաստան մտնող վագոնները որևէ քաղաքական ու տնտեսական արժեք չունեն: Ալիևն ինքն է փակուղային վիճակում, և այդ ծուղակից դուրս գալու նրա միակ միջոցը Հայաստանի դեմ որևէ քայլ արտաքին ուժերի վրա վաճառելն է: Ալիևի հակաիրանական և հակառուսական քայլերը, կարծես, գնորդներ այլևս չունեն: ԹՐԻՓ-ով Ալիևը դուրս է եկել նաև Թուրքիայի դեմ, չնայած թուրքերին դա ներկայացնում է որպես «Զանգեզուրսկի քարիդոր»: Թուրքերը հիմար չեն, կլռեն այնքան, քանի դեռ Ադրբեջանից նավթ ու գազ են ստանում, դա էլ վերջ ունի...

Վրաստանի ուղղությամբ վիճակը նույնն է, ինչ անցած 30 տարում էր: Չնայած, վրացիները Ղարաբաղից հետո ուրախացան, չարախնդացին, բայց այժմ ինչ-որ տեղ ավելի հակահայկական են տրամադրվելու, քանզի այս չարափաստիկ ԹՐԻՓ-ը նաև Վրաստանի դեմ է, վրացիներին Հյուսիս-Հարավն էր հետաքրքիր, որ Սերժը վիժեցրեց, Նիկոլն էլ այդ դոլգոստրոյը կձգձգի ինչքան հնարավոր է: Հյուսիս-Հարավը կառուցած լինեինք, 2020-ին Վրաստանը բացահայտ Ադրբեջանի կողմում չէր լինի...

Այսինքն, չկա ուղղություն, որտեղ Հայաստանը խնդիրների առաջ կանգնած չէ:

Հա, ԱՄՆ-ի մասին մոռացանք: Բայց ի՞նչ ասես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, երբ աշխարհում բոլոր ամերիկյան ծրագրերի ձախողման ժամանակներ են: ԱՄՆ-ի վրա խաղադրույք կատարած բոլոր, անխտիր բոլոր երկրները կանգնած են փաստի առաջ: Ում ամերիկացիները տասնամյակներով անվտանգություն են երաշխավորել, այժմ կանգնած են ոչ թե անվտանգային ռիսկերի, այլ գոյատևման վտանգի առաջ:

Իսկ Հայաստանը այս փլուզվող աշխարհակարգում նոր-նոր խաղադրույք է անում ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի վրա: Այսօրվա աշխարհում թերևս չկան երկրներ, որոնք աշխարհի ժողովուրդների կողմից լինեն նույնքան ատելի, որքան այդ երկու երկրները:

Գալիք սահմանադրակն հանրաքվեն փաստացի Հայաստանի Հանրապետության լուծարման գործընթաց է: Այդ հանրաքվեից առաջ կարող են ձերբակալել բոլոր հին ու նոր ընդդիմադիրներին, բոլոր արժանապատիվ հայ մարդկանց:

Բայց, դա էլ չի օգնելու, Հայ ժողովրդի ու Պատմական Հայաստանի ոգին թևածում է այս տարածաշրջանում, հաղթահարելու ենք նաև այս փորձությունը: Մեծ հաշվով, այս ստորացուցիչ պրոցեսին արժանի ենք, սա կարմա է, այն պիտի շարունակվի այնքան, մինչև սկսվի նոր հայկական վերածնունդ: Նեխող ու հոգեպես մեռնող հասարակությունը կանաչ ծիլեր է տալու՝ դա է բնության օրենքը: Նման հասարակությունը ապագա ունենալ չի կարող, այս ամբոխը անտարբեր է դարձել նույնիսկ սեփական երեխաների ապագայի նկատմամբ, բանակում խաղաղ պայմաններում 18 տարեկան զինվորներ են զոհվում, ամբոխը անտարբեր է...

Նեխող ու հոգեպես մեռնող հասարակությունը կանաչ ծիլեր է տալու՝ դա է բնության օրենքը:

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 2115

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.