Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Երբ գալիս է Նիկոլ Փ-ի սեպտեմբերը

Երբ գալիս է Նիկոլ Փ-ի սեպտեմբերը

Երբ գալիս է Նիկոլ Փ-ի սեպտեմբերը
26.08.2026 | 16:01

«Եթե «Քաղաքացիական պայմանագիրը» այս ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, ապա սեպտեմբերին կլինի աղետաբեր պատերազմ»,- մայիսին հայտարարում էր քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ն։

ԱԺ ընտրություններն արդեն մայիսին կեղծվեցին, բայց միևնույն է՝ հունիսին ՔՊ-ն չստացավ խորհրդարանի 2/3 մանդատները, այսինքն՝ չունի սահմանադրական մեծամասնություն և չի կարող Սահմանադրություն փոխել։

Ոմանք կարծում են, որ Նիկոլ Փ.-ն սեպտեմբերյան աղետաբեր պատերազմ գուժելով՝ պարզապես քաղտեխնոլոգիա էր կիրառում և մարդկանց ահաբեկում՝ փորձելով քվե ստանալ։ Այդ կարծիքի մեջ ճշմարտություն կա, բայց դա ճշմարտության չնչին մասն է։

Սեպտեմբերին սպասվող աղետաբեր պատերազմի մասին խոսելիս Նիկոլ Փ.-ն իրականում բաց տեքստով իր ծրագրային դրույթներն էր ներկայացնում։

Եթե նախորդ տարիներին նա թաքցնում էր սեպտեմբերյան աղետների թեման, ապա հիմա անցել է այլ ռեժիմի։

Ինչպես հայտնի է, Նիկոլ Փ.-ի իշխանության օրոք հայ ժողովրդի գլխին երեք «սև» սեպտեմբեր է բերվել։

2020 թ.-ի սեպտեմբերին սկսվել է 44-օրյա պատերազմը։

2022-ի սեպտեմբերին ունեցել ենք ջերմուկյան պատերազմը։

2023-ի սեպտեմբերին եղել է ադրբեջանական հարձակումն Արցախի դեմ։

Այս 3 սեպտեմբերյան պատերազմների արդյունքում Նիկոլ Փ.-ն հանձնել է Արցախն ու Հայաստանի տարածքները։

Հիմա նա հայ ժողովրդին անոնսել է 4-րդ «սև» սեպտեմբերի մասին՝ նախապես հուշելով, թե ինչ տեխնոլոգիա է կիրառելու հերթական հանձնումների ժամանակ։

Նիկոլ Փ.-ն արդեն հրապարակավ հայտարարել է, որ հանձնելու է Տիգրանաշենն ու մյուս, այսպես կոչված, անկլավները։ Ու որպեսզի Ալիևի հերթական պահանջը կատարի՝ պատերազմի ու խաղաղության, հանձնելու և չհանձնելու թեման կապելու է սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Ասելու է՝ եթե Սահմանադրությունը չփոխենք կամ Տիգրանաշենը չհանձնենք, ապա պատերազմ կլինի։

Նիկոլենք ազդարարում են նաև այն մասին, որ փորձելու են 2/3 ապահովել այսպես կոչված անասնագողության միջոցով կամ քաղաքական ճնշման, շանտաժի միջոցով, ինչպես որ արեցին 2018 թ.-ին՝ խորհրդարանի վրա «ժողովուրդ» բերելով և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ պարտադրելով։

Ահա այսպիսի քայլեր է նա փորձելու կիրառել՝ սպասվող կամ հավանական պատերազմը գցելով խորհրդարանական ընդդիմության և ժողովրդի գրպանը։

Ունի՞ արդյոք հակախաղ խորհրդարանական տիտղոսային ընդդիմությունը այս ամենին և կարո՞ղ է արդյոք դիմագրավել շանտաժին։ Չգիտեմ։ Բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ ժողովուրդն իր հակախաղը պետք է ունենա։

Այդ հակախաղը Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետության, հայ-ռուսական հարաբերությունների տիրույթում է գտնվում։

Նիկոլ Փ.-ն հետևողականորեն քանդում է Հայաստանի անվտանգային համակարգը, թշնամանում է ՌԴ-ի հետ և արցախյան տարբերակով նոր «սև» սեպտեմբեր նախապատրաստում արդեն Հայաստանի գլխին։

Թուրքիան և Ադրբեջանը սպասում են հայ-ռուսական հարաբերությունների վերջնական փլուզմանը, որպեսզի դրանից հետո անցնեն գործի։

Ադեկվատ և չկոմպլեքսավորված քաղաքական սուբյեկտները պետք է շատ հստակ արտահայտվեն այս հարցով և չդառնան ՔՊ-ի թելադրած օրակարգի ակտիվ սպառող։

Նիկոլ Փ.-ն արդեն ակտիվորեն պատրաստվում է «սեպտեմբերին»՝ քաղաքական շոուներ և սպայդեռմենային տեսարաններ հրամցնելով։ Քաղաքական հետապնդումները, բռնաճնշումները, սեփականության կոպիտ վերաբաշխումը և ընդդիմախոսների նկատմամբ ահասարսուռ մեղադրանքները խոսում են այն մասին, որ «սև» սեպտեմբերը մոտենում է։

Անդրանիկ Թևանյան

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ

26.08.2026

Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները:

Դիտվել է՝ 477

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.