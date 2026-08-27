Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Պայքարը Հայաստանի՝ որպես ազգային, ինքնիշխան և պատմական պետության գաղափարի պահպանման համար է

Պայքարը Հայաստանի՝ որպես ազգային, ինքնիշխան և պատմական պետության գաղափարի պահպանման համար է

Պայքարը Հայաստանի՝ որպես ազգային, ինքնիշխան և պատմական պետության գաղափարի պահպանման համար է
26.08.2026 | 18:03

Այսօր մեզ փորձում են համոզել, որ Հայաստանում ծնվել է «Չորրորդ Հանրապետություն» ու Նիկոլ Փաշինյանը դա փորձում է անել Երրորդ Հանրապետության հիմնադիր հայրերին պախարակելով, վիրավորելով ու բանտարկելով։

Բայց հարցը պետք է տալ շատ պարզ․ ի՞նչ է այդ Չորրորդ Հանրապետությունը և ո՞ւմ շահերի համար է այն կառուցվում։

Սա այլևս ոչ թե հայկական պետականության նոր գաղափար է, այլ Հայաստանի պատմական, ազգային և պետական ինքնության իմաստազրկման փորձ։

Մի պետություն չի կարող գոյություն ունենալ միայն որպես 29 743 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որտեղ պետք է ապահովվեն խաղաղությունը, բարեկեցությունն ու «երջանկության միջավայրը»։ Պետությունը միայն տարածք չէ։ Պետությունը ժողովրդի պատմությունն է, ինքնությունը, մշակույթը, հիշողությունը, անվտանգությունը, արժանապատվությունն ու ապագայի նկատմամբ ունեցած ազգային կամքը։

Եվ հենց այստեղ է ամենամեծ վտանգը։

Այն գաղափարախոսությունը, որը մեզ փորձում են կերցնել «Չորրորդ Հանրապետության» անվան տակ, հրաժարվում է Հայաստանի՝ որպես հազարամյակների պատմություն ունեցող ազգային պետության ընկալումից և փորձում է մեզ վերածել պարզապես տարածաշրջանային մի տարածքի, որի հիմնական նպատակը հարևանների հետ «խաղաղ ապրելն» է՝ անկախ նրանից, թե այդ խաղաղության գինը ինչ է լինելու։

Ավելին՝ այս քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի ազգային օրակարգը աստիճանաբար փոխարինվում է մի օրակարգով, որը վտանգավոր չափով համընկնում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերի հետ։ Այդ պատճառով էլ այսօր ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են «Չորրորդ Հանրապետությունը» ընկալում ոչ թե որպես Հայաստանի զարգացման նոր փուլ, այլ որպես թուրք-ադրբեջանական նախագիծ, իր քաղաքական դիրեկտոր Նիկոլ Փաշինյանով։

Եթե այս գործընթացը շարունակվի, վտանգված է ոչ միայն իշխանությունը փոխելու կամ չփոխելու հարցը։ Վտանգված է պետականության բովանդակությունը։

Որովհետև երբ պետությունը հրաժարվում է իր պատմական հիշողությունից, երբ ազգային շահը սկսում է ներկայացվել որպես վտանգավոր «անցյալ», երբ հայրենիքը սահմանափակվում է միայն քարտեզի վրա ճանաչված տարածքով, իսկ ազգային նպատակները փոխարինվում են միայն «խաղաղ ապրելու» գաղափարով, մենք կարող ենք մի օր արթնանալ և հասկանալ, որ պահպանել ենք տարածքը, բայց կորցրել ենք Հայաստանի իմաստը։

Եվ սա է այն սահմանը, որի առաջ այսօր կանգնած ենք։

Եթե ժողովուրդը լուռ ընդունի այս փոփոխությունը, խնդիրը կարող է այլևս չլինել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Խնդիրը կարող է դառնալ այն, որ մենք կորցնենք այն գաղափարական հիմքը, որի վրա կառուցվել է անկախ Հայաստանը։

Պայքարը հետևաբար միայն մեկ մարդու դեմ չէ։

Պայքարը Հայաստանի՝ որպես ազգային, ինքնիշխան և պատմական պետության գաղափարի պահպանման համար է։

Որովհետև պատմության վերջին էջը չի փակվում այն օրը, երբ ընկնում է որևէ իշխանություն։ Այն փակվում է այն օրը, երբ ժողովուրդը դադարում է պայքարել իր պետության համար։

Նարեկ Մութաֆյան

Դիտվել է՝ 387

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.