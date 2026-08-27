Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ալիևը և Փաշինյանը դաշնակիցներ են, սակայն յուրաքանյուրը լուծում է իր խնդիրը

Ալիևը և Փաշինյանը դաշնակիցներ են, սակայն յուրաքանյուրը լուծում է իր խնդիրը

Ալիևը և Փաշինյանը դաշնակիցներ են, սակայն յուրաքանյուրը լուծում է իր խնդիրը
26.08.2026 | 20:21

Ալիևի կողմից Հայաստանի նկատմամբ օգտագործվող «կապիտուլյացիա» եզրը միայն 2020 թվականի պատերազմի արդյունքի նկարագրություն չէ։ Այն նաև քաղաքական-դիվանագիտական մեթոդ է, որի միջոցով Բաքուն փորձում է ամրագրել «հաղթող-պարտվող» հարաբերակցության տրամաբանությունը, որից բխում են կոնկրետ քայլեր. յուրաքանչյուր նոր պահանջ ներկայացվում է որպես Հայաստանի կողմից «կապիտուլյացիայի հետևանքների ընդունում»։

Պահանջների հաջորդական ընդլայնումը

2020 թվականից հետո ձևավորել է պահանջների հաջորդականություն:

- Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի ամբողջական վերահսկողության ճանաչում։

- Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում։

- Սահմանների և փոխադարձ տարածքային պահանջների հարցի փակման պահանջ, սակայն այն ձևով, որը պահանջում է Ադրբեջսնը։

- Հայաստանի Սահմանադրության և Անկախության հռչակագրի վերաբերյալ Բաքվի պահանջները։

- ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և նախկին բանակցային մեխանիզմների վերացման պահանջ։

- Սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց` մենք նոր տարածքներ ենք զիջում, իսկ ինչ իրենք վերցրել են, մնում է իրենց։

- Տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացում` Մեղրիի ճանապարհ, առանց Հայաստանի վերահսկողության։

- Եվ ամենակարևորը` նոր տարածաշրջանային քաղաքական և անվտանգային համակարգի ձևավորում։

Այսպիսով, խնդիրը այլևս Ղարաբաղը չէ, այլ փոխվում է ամբողջ տարածաշրջանի ուժերի հարաբերակցության և անվտանգության համակարգը։

Տարածաշրջանի անվտանգության ճարտարապետության փոփոխություն

Հին համակարգում Հայաստանի անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչը Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի հետ ռազմաքաղաքական կապն էր, հիմա Փաշինյանի ռեժիմը հետևողականորեն հեռանում է այդ համակարգից` Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական կապերի թուլացում, Արևմուտքի` Թուրքիայի հետ անվտանգության համագործակցության խորացում։

Սակայն այստեղ կա գլխավոր խնդիր․ հին անվտանգության մեխանիզմների քայքայումը ինքնին դեռ նոր անվտանգության համակարգ չի ստեղծում։ Փաստացի, Հայաստանը մնում է առանց անվտանգային հովանոցի` Թուրքիայի ու Ադրբեջանի բարի կամքի հույսին։

Իսկ ԵԱՏՄ-ն ի՞նչ կապ ունի

ԵԱՏՄ-ն ռազմական կառույց չէ, սակայն այն Ռուսաստանի հետ Հայաստանի տնտեսական ինտեգրման հիմնական մեխանիզմներից է։

Հետևաբար, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը կունենա ոչ միայն տնտեսական, այլև աշխարհաքաղաքական նշանակություն, այն կնշանակի Հայաստանի հեռացում ռուսական ինտեգրացիոն համակարգից և թուրքական ուղղության ավելի խորացում։

Ինչ խնդիր է լուծում Փաշինյանի ռեժիմը

Փաշինյանի իշխանության համար պատերազմի թեման դարձել է ներքաղաքական կարևոր գործիք։ Քաղաքական ուղերձները կառուցվում են հետևյալ տրամաբանությամբ.

- Փաշինյանի իշխանությունը բերում է խաղաղություն, իսկ իշխանության փոփոխությունը` ռևանշիստների իշխանության գալ, որը հանգեցնելու է պատերազմի։

Այս բանաձևի միջոցով քաղաքական մրցակցությունը ներկայացվում է ոչ թե որպես տարբեր քաղաքական ծրագրերի պայքար, այլ որպես ընտրություն՝ «կամ այս իշխանությունը, կամ` պատերազմ»։

Սա իշխանությանը տալիս է հոգեբանական ճնշման հնարավորություն՝ հիմնված վախի գործոնի վրա։

Փաստացի, Փաշինյանի իշխանության երաշխավորն Ալիևն է ու ադրբեջանական բանակը։ Պատահական չի, որ ընտրություններից առաջ Փաշինյանը հասարակությանը ահաբեկում էր պատերազմով, իսկ Ադրբեջանից մեզ զգուշացնում էին, որ եթե նա չընտրվեց, ապա Հայաստանը կօկուպացվի։

Եթե Ալիևն է Փաշինյանի իշխանության երաշխավորը, ապա դա գին ունի, որը վճարվելու է Հայաստանի հաշվին, և այդ պահանջները լինելու են անվերջ։

Ստեփան Դանիելյան

Դիտվել է՝ 326

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.