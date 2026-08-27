Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ՀՀ Ազգային ժողովում հնչած հայտարարությանը, թե պաշտոնական Երևանը գոհ կլինի, եթե ՀԱՊԿ-ը հեռացնի Հայաստանին կազմակերպությունից։ «Եթե Երևանն այլևս կարիք չունի անդամակցելու այդքան կարևոր տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությանը, ապա ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու և դուրս գալու այս կազմակերպությունից»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Ռուսաստանը կարևոր է Հայաստանի համար նույնքան, ինչքան Հայաստանի շահն է կարևոր Ռուսաստանի համար

Ռուսաստանը կարևոր է Հայաստանի համար նույնքան, ինչքան Հայաստանի շահն է կարևոր Ռուսաստանի համար

Ռուսաստանը կարևոր է Հայաստանի համար նույնքան, ինչքան Հայաստանի շահն է կարևոր Ռուսաստանի համար
26.08.2026 | 21:10

Այն, ինչ հիմա տեղի է ունենում Հայաստանի ընդդիմության՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և նրանց կողմնակիցների նկատմամբ, եթե կատարվեր Փաշինյանի և նրա կողքի մարդկանց դեմ, ամբողջ Եվրոպան ոտքի կկանգներ, աղմուկ կբարձրացներ մարդու իրավունքների խախտումների, ժողովրդավարության ոտնահարման, քաղաքական հալածանքների մեղադրանքով, Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կկիրառվեին։

Որովհետև Փաշինյանը արևմտամետ է։

Իսկ ի՞նչ է անում Ռուսաստանը։ Անատամ հայտարարություններ է տարածում հույսերի և կոչերի մասին. «Հույս ունենք, որ Հայաստանում օրինական գործընթացներ կլինեն»։

Սա է Կրեմլի ամենաուժեղ հայտարարությունը այն դեպքում, երբ բոլորի համար ակնհայտ է՝ Հայաստանում 2018-ից հետո օրինական գործընթացները պետական մակարդակով մեռել են։

Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտը հետապնդվում է ռուսամետ լինելու մեղադրանքով, իսկ Ռուսաստանը չի օգնում իր հայ գործընկերներին, ինչպես Եվրոպան է օգնում Փաշինյանի քաղաքական ռեժիմին։

Եթե ընդդիմադիրները վաղը Հայաստանի ապագայի հույսը կապեն որևէ այլ երկրի, ասենք, Չինաստանի կամ թեկուզ ԱՄՆ-ի հետ, ռուսները կդժգոհեն, թե արտաքին վեկտորները փոխվել են նաև ընդդիմության մոտ, բայց Մոսկվայում պետք է հասկանան, որ արտաքին գործընկերները պետք է լինեն երկկողմանի շահերով։

Ռուսաստանը կարևոր է Հայաստանի համար նույնքան, ինչքան Հայաստանի շահն է կարևոր Ռուսաստանի համար, հետևաբար Մոսկվան պարտավոր է ավելի սկզբունքային լինել Հայաստանի ազգային ու պետական շահի առումով, եթե ուզում է պահպանել բարեկամությունը և գործընկերությունը։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 332

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.