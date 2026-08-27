Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Տիեզերական գործունեությու՞ն, թե՞ տիեզերական խայտառակություն

Տիեզերական գործունեությու՞ն, թե՞ տիեզերական խայտառակություն

Տիեզերական գործունեությու՞ն, թե՞ տիեզերական խայտառակություն
27.08.2026 | 11:25

Ուղիղ վեց տարի առաջ այս օրը Փաշինյան Նիկոլը տիեզերական գործունեության վերաբերյալ որոշում ստորագրեց: Թե ինչ էր պատրաստվում իրականացնել տիեզերքում Հայաստանն անհայտ է: Սակայն, որոշումից մեկ ամիս անց սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, այնուհետև` նոր պատերազմ, Արցախի հայաթափում, տարածքների հանձնում և «տիեզերական» մասշտաբի մի շարք այլ խայտառակություններ: Ակնհայտ է` այդ տարիների ընթացքում Հայաստանը ոչ միայն տիեզերք «չհասավ», այլև նույնիսկ մետրոպոլիտենի «Աջափնյակ» կայարանի վերջնական գծագիրը չունեցավ: Փոխարենը` Հայաստանի արտաքին պարտքը կրկնապատկվեց: Իսկ միգուցե տիեզերական գործունեության վերաբերյալ որոշումը հենց խայտառակությունների նախապատրաստման և իրականացման մասի՞ն էր:

Ամեն դեպքում, քանի դեռ Հայաստանը տիեզերք չի «հասել», բոլորս լեգիտիմ հիմք ունենք մտածելու, որ 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի որոշմամբ սկիզբ դրվեց Նոր Հայաստանի տիեզերքում խայտառակվելու հիմքը:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 486

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.