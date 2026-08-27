Տիեզերական գործունեությու՞ն, թե՞ տիեզերական խայտառակություն

Ուղիղ վեց տարի առաջ այս օրը Փաշինյան Նիկոլը տիեզերական գործունեության վերաբերյալ որոշում ստորագրեց: Թե ինչ էր պատրաստվում իրականացնել տիեզերքում Հայաստանն անհայտ է: Սակայն, որոշումից մեկ ամիս անց սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, այնուհետև` նոր պատերազմ, Արցախի հայաթափում, տարածքների հանձնում և «տիեզերական» մասշտաբի մի շարք այլ խայտառակություններ: Ակնհայտ է` այդ տարիների ընթացքում Հայաստանը ոչ միայն տիեզերք «չհասավ», այլև նույնիսկ մետրոպոլիտենի «Աջափնյակ» կայարանի վերջնական գծագիրը չունեցավ: Փոխարենը` Հայաստանի արտաքին պարտքը կրկնապատկվեց: Իսկ միգուցե տիեզերական գործունեության վերաբերյալ որոշումը հենց խայտառակությունների նախապատրաստման և իրականացման մասի՞ն էր:
Ամեն դեպքում, քանի դեռ Հայաստանը տիեզերք չի «հասել», բոլորս լեգիտիմ հիմք ունենք մտածելու, որ 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի որոշմամբ սկիզբ դրվեց Նոր Հայաստանի տիեզերքում խայտառակվելու հիմքը:
Կարեն Հեքիմյան