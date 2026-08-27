Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Արժեքային ճգնաժա՞մ, թե՞ ինքնախաբեություն

Արժեքային ճգնաժա՞մ, թե՞ ինքնախաբեություն

Արժեքային ճգնաժա՞մ, թե՞ ինքնախաբեություն
27.08.2026 | 12:07

Որտե՞ղ է ավարտվում զիջումը և սկսվում պետականության կորուստը:

Ցանկացած հասարակության ամենամեծ ողբերգությունը ոչ թե արտաքին մարտահրավերներն են, այլ ներսում ձևավորվող այն վտանգավոր մտայնությունը, որը պատրաստ է անվտանգությունն ու ազգային արժանապատվությունը վաճառել կենցաղային հարմարավետության կամ քաղաքական վրեժխնդրության դիմաց:

Երբ քաղաքական նպատակահարմարությունը դառնում է ավելի կարևոր, քան պետականության հիմքերը, հասարակությունը կանգնում է ինքնաոչնչացման շեմին:

Այս իշխանությունը վրեժխնդրությունը օգտագործում է որպես քաղաքական գործիք և նախկին կամ ներկա գործիչների հանդեպ նրանց ատելությունը գերազանցում է պետական շահի գիտակցմանը, որը առաջացնում է «կույր գոտի»:

Այդ վիճակում մարդիկ պատրաստ են աչք փակել ցանկացած ապազգային քայլի, անօրինականության կամ զիջման վրա՝ միայն թե տեսնեն իրենց քաղաքական հակառակորդի պարտությունը:

Խոստացված «անհոգ կյանքը» պատրանք է, եթե դրա հիմքում ընկած է զիջումների անվերջանալի շղթան:

Անվանափոխությունից մինչև ուրացում

Արժեքային վերանայումները սկսվում են փոքր թվացող զիջումներից՝ տեղանունների, պատմական փաստերի և բարոյական սահմանների մշուշումից: Երբ հասարակական դիսկուրսում նորմալ է դառնում սեփական պատմությունից ու հայրենակիցներից հրաժարվելը հանուն «հանգիստ ապագայի», դա ոչ թե խաղաղություն է, այլ կապիտուլյացիա:

Ի՞նչ է պետք անել

1. Սթափեցնել հանրային դիսկուրսը. Քաղաքական պայքարը չպետք է անցնի պետականության սահմանադրական ու բարոյական հիմքերը: Ոչ մի քաղաքական գործիչ կամ թիմ իրավունք չունի պետության ապագան դնել սեփական ամբիցիաների սեղանին:

2. Սահմանել կարմիր գծեր. Ինքնիշխանությունը չի վաճառվում, պատմական հիշողությունը ենթակա չէ առևտրի, իսկ արդարադատությունը չպետք է փոխարինվի քաղաքական վենդետայով:

3. Վերականգնել արժեքային կողմնորոշիչները.

Իսկական անկախությունը ոչ թե մեկ կենտրոնից փախչելն է դեպի մյուսը, այլ սեփական պետական շահը ցանկացած արտաքին կամ ներքին ճնշումից վեր դասելը:

Պետությունը քանդվում է ոչ թե մեկ օրում, այլ այն պահին, երբ քաղաքացիները համակերպվում են անբարոյականության և զիջումների հետ:

Ժամանակն է կանգ առնելու և հասկանալու՝ ինչն է իրականում անգին:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 364

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.