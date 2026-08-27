Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Հերոսական անցյալով ժողովու՞րդ

Հերոսական անցյալով ժողովու՞րդ

Հերոսական անցյալով ժողովու՞րդ
27.08.2026 | 12:16

Նորից հիշեցի Ա. Ի. Սոլժենիցինին, որը լավագույնս տիրապետում էր մեր պատմությանն ու խորը ակնածանք ուներ մեր ազգի նկատմամբ։ Պետերբուրգում, մի հանդիպման ժամանակ, պատմական վկայակոչումներով բավականին փաստարկված ապացուցում էր, որ մենք պարտվել եք ո՛չ թե թուրքին, պարսիկին, սելջուկներին, ռուսին, եվրոպաներին, այլ մեզ՝ մեր ներքին թշնամուն։
Մեր այսօրն այդ ճշմարտության աղմկոտ ապացույցներից է։
Նժդեհն է ժամանակին ճշգրիտ ձեւակերպել մեր հավաքական կերպարի ինչպիսին լինելը․
«Ապերախտ ժողովուրդ:
Դու ուզեցիր այն, ինչ ուզում էր թշնամին...
Վա՜յ քեզ, ժողովուրդ, ինչ պատասխան պիտի տաս Աստծուդ, խղճիդ, պատմությանը...
Ներում եմ, թեև պատմությունը չի ների քեզ...
Աստված և իմ սերը քեզ հետ, ապերախտ ժողովուրդ...»։

Ռուբեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Դիտվել է՝ 354

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.