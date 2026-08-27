Ընկերություններ որնք հիմնվել կամ վերագործարկվել են Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին
27.08.2026 | 12:23
1998 ֊ 2008 թվականներին Հայաստանի իշխանության և մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի ուշադրության կենտրոնում էր ձեռնարկատիրության' բիզնեսի զարգացումը։ Առանձնահատուկ նշանակություն էր տրվում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, որը համարվում էր տնտեսության ողնաշարը։ Փոքր ու միջին բիզնեսի շատ ընկերություններ աճելով, զարգանալով հետագայում վերափոխվեցին և դարձան հազարավոր աշխատատեղերով խոշոր ընկերություններ և խոշոր հարկատուներ։
Նշեմ 1997 ֊ 1998 թվականներին հիմնադրված, այնուհետ տարեց֊տարի զարգացած, աճ ապահոված և իր մեջ նոր ոլորտներ ներգրաված 3 ընկերություններ, որոնք Հայաստանի տնտեսության մեջ կարևոր ու նշանակալից դեր են ունեցել և ունեն առ այսօր։
● Գրանդ Հոլդինգ ստեղծվել է 1997թ.֊ին
• Գրանդ Տոբակո
• Մասիս Տաբակ
• Գրանդ Քենդի
• Գրանդ Մաստեր
• Գրանդ Սպորտ
• Գրանդ Մոտորս
● Իքս Գրուպ ստեղծվել է 1998թ.֊ին
• Կլայկ
• Արաքս Թրչնաֆաբրիկա
• Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա
• Վիլաշին
• Վալենսիա հյուրանոց
• Գեղամա հանգստի գոտի
• Փրայմ Հոլ հանդիսությունների սրահ
• Տասից Տասը
• Ջրաշխարհ
• Ակվատեկ
● Մուլտի Գրուպ ստեղծվել է 1998թ.֊ին
• Մուլտի Սթոուն
• Մուլտի Գազ
• Մուլտի Ագրո
• Մուլտի Մոտորս
• Եվրոմոթորս
• Գլոբալ Մոթորս
• Մագաս Ինվեստ
• Կոտայք գարեջրի գործարան
• Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ
• Շուստով առևտրի տուն
• Ար-Բե» առևտրի տուն
• Մուլտի Ռեստ Հաուս
• Մուլտի Սիթի Հաուս
• Արարատ Ցեմենտ
• Ավիա Սերվիս
Հ. Գ.
Հիշեք և իմացեք ու մի ուրացեք։
Արմենակ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ