Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Ընկերություններ որնք հիմնվել կամ վերագործարկվել են Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին

Ընկերություններ որնք հիմնվել կամ վերագործարկվել են Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին

Ընկերություններ որնք հիմնվել կամ վերագործարկվել են Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին
27.08.2026 | 12:23

1998 ֊ 2008 թվականներին Հայաստանի իշխանության և մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի ուշադրության կենտրոնում էր ձեռնարկատիրության' բիզնեսի զարգացումը։ Առանձնահատուկ նշանակություն էր տրվում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, որը համարվում էր տնտեսության ողնաշարը։ Փոքր ու միջին բիզնեսի շատ ընկերություններ աճելով, զարգանալով հետագայում վերափոխվեցին և դարձան հազարավոր աշխատատեղերով խոշոր ընկերություններ և խոշոր հարկատուներ։
Նշեմ 1997 ֊ 1998 թվականներին հիմնադրված, այնուհետ տարեց֊տարի զարգացած, աճ ապահոված և իր մեջ նոր ոլորտներ ներգրաված 3 ընկերություններ, որոնք Հայաստանի տնտեսության մեջ կարևոր ու նշանակալից դեր են ունեցել և ունեն առ այսօր։
● Գրանդ Հոլդինգ ստեղծվել է 1997թ.֊ին
• Գրանդ Տոբակո
• Մասիս Տաբակ
• Գրանդ Քենդի
• Գրանդ Մաստեր
• Գրանդ Սպորտ
• Գրանդ Մոտորս
● Իքս Գրուպ ստեղծվել է 1998թ.֊ին
• Կլայկ
• Արաքս Թրչնաֆաբրիկա
• Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա
• Վիլաշին
• Վալենսիա հյուրանոց
• Գեղամա հանգստի գոտի
• Փրայմ Հոլ հանդիսությունների սրահ
• Տասից Տասը
• Ջրաշխարհ
• Ակվատեկ
● Մուլտի Գրուպ ստեղծվել է 1998թ.֊ին
• Մուլտի Սթոուն
• Մուլտի Գազ
• Մուլտի Ագրո
• Մուլտի Մոտորս
• Եվրոմոթորս
• Գլոբալ Մոթորս
• Մագաս Ինվեստ
• Կոտայք գարեջրի գործարան
• Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ
• Շուստով առևտրի տուն
• Ար-Բե» առևտրի տուն
• Մուլտի Ռեստ Հաուս
• Մուլտի Սիթի Հաուս
• Արարատ Ցեմենտ
• Ավիա Սերվիս

Հ. Գ.
Հիշեք և իմացեք ու մի ուրացեք։

Արմենակ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 373

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.