Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » 4-րդ հանրապետության ստեղծման պատրվակով Նիկոլ Փաշինյանը քանդում է պետությունը

4-րդ հանրապետության ստեղծման պատրվակով Նիկոլ Փաշինյանը քանդում է պետությունը

4-րդ հանրապետության ստեղծման պատրվակով Նիկոլ Փաշինյանը քանդում է պետությունը
27.08.2026 | 12:40

3-րդ հանրապետություն չկա, 4-րդ՝ նույնպես, կա Հայաստանի Հանրապետություն։ 4-րդ հանրապետության ստեղծման անվան տակ Նիկոլ Փաշինյանը քանդում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա արտաքին հզոր կենտրոնների պատվերն է։ Դա է եղել 2018-ի կեղծ հեղափոխության, քաղաքական թատրոն-իշխանափոխության գլխավոր նպատակը։ Արցախը հանձնելու համար տարօրինակ պատերազմ էր հարկավոր, հազարավոր զոհեր, որպեսզի հետո ժողովրդին վախեցնեն նոր պատերազմով։ Մեր հերոս զինվորները, սպաները՝ լեյտենանտից գնդապետ, իրենց անձնազոհությամբ որոշակիորեն խանգարեցին այդ պլաններին, հերոսական դիմադրության շնորհիվ պատերազմը երկար ձգվեց, տևեց 44-օր։ Ինչ -որ չկարողացան պոկել պատերազմով, չեղած խաղաղության անվան տակ պոկում են Հայաստանից։ Կհանձնեն Տիգրանաշենը,Վերին Ոսկեպարը, Սոֆուլուն, Բարխուդարլուն, Հայաստանի մեջ կապահովեն ադրբեջանական ներկայություն, այդ թվում՝ զինված, կարևոր ճանապարհների վրա կսահմանվի ադրբեջանական վերահսկողություն։ Ընդդիմադիրներն էլ , նախկինի նման, հայրենասիրական բոցավառ ճառեր կասեն ԱԺ-ում։

Այսպես քանդում են Հայաստան պետությունը։ ՔՊ հապավումը նշանակում է ՝ քանդենք պետությունը։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 359

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում
Երբ օտարությունից տուն ես գալիս, ամենասովորական բաները, որ առաջ չէիր էլ նկատում, հատուկ նշանակություն են ստանում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.