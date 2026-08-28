Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարություն»

Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարություն»

Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարություն»
27.08.2026 | 21:12

«Արհեստական բանականություն» գոյություն չունի. չկա՛ և չի՛ կարող լինել:

Ընդամենը հիշեցնեմ (քանիցս գրել եմ), որ խոսքը միայն «ինտելեկտի» մասին է. «բանականությունը» զուտ մարդուն բնորոշ էութենական հատկանիշ է, մարդուն՝ «բանական էակին», ներհատուկ կարողություն: «Արհեստական բանականություն» հասկացությունը անմտություն է (և այլ լեզուներով գրողները դա հասկանում են): Համապատասխան քննարկումներում անգլերեն գործածվում է «artificial intelligence» հասկացությունը, ֆրանսերեն՝ «intelligence artificielle», ռուսերեն՝ «искусственный интеллект» և այլն: Անգլերեն «intelligence»-ը նշանակում է թե՛ «բանականություն», թե՛ «ինտելեկտ». բառի ստույգ իմաստը ճշտվում է համատեքստի շնորհիվ:

Բայց մենք՝ հայերս, որոշել ենք ավելի ճոխ արտահայտվել՝ «արհեստական բանականություն»: Արդեն քանի տարի է՝ ասվում է ու կրկնվում, այնպես որ արդեն ընտելացել ենք անմտությանը: Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարությո՛ւն»: Լավ, էլի...

Ինչպես, ի դեպ, Հայաստանում «տնտեսական հեղափոխություն» սկսելու մասին ժամանակին տարփոխված, իսկ այժմ մոռացված խոստումն է: Գուցե մեկեն անվանենք «արհեստական կառավարությո՞ւն»: Զարմացնե՛նք ողջ աշխարհը...

Վալերի Միրզոյան

Դիտվել է՝ 1173

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Ինչ փակուղում է Հայաստանը

Թուրքական ուղղությամբ լիակատար փակուղի է: Ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատից ու Պատմական Հայաստանից Նիկոլի հրաժարվելը թուրքերի համար ունի ԶՐՈ արժեք, քանզի Պատմական Հայաստանն ու Արարատը, նույնիսկ Ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի համար մեծ խնդիրներ չեն հանդիսացել, առավել ևս, հիմա...

Սոցցանցային գրառումներ

Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարություն»
Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարություն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.