Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարություն»

«Արհեստական բանականություն» գոյություն չունի. չկա՛ և չի՛ կարող լինել:
Ընդամենը հիշեցնեմ (քանիցս գրել եմ), որ խոսքը միայն «ինտելեկտի» մասին է. «բանականությունը» զուտ մարդուն բնորոշ էութենական հատկանիշ է, մարդուն՝ «բանական էակին», ներհատուկ կարողություն: «Արհեստական բանականություն» հասկացությունը անմտություն է (և այլ լեզուներով գրողները դա հասկանում են): Համապատասխան քննարկումներում անգլերեն գործածվում է «artificial intelligence» հասկացությունը, ֆրանսերեն՝ «intelligence artificielle», ռուսերեն՝ «искусственный интеллект» և այլն: Անգլերեն «intelligence»-ը նշանակում է թե՛ «բանականություն», թե՛ «ինտելեկտ». բառի ստույգ իմաստը ճշտվում է համատեքստի շնորհիվ:
Բայց մենք՝ հայերս, որոշել ենք ավելի ճոխ արտահայտվել՝ «արհեստական բանականություն»: Արդեն քանի տարի է՝ ասվում է ու կրկնվում, այնպես որ արդեն ընտելացել ենք անմտությանը: Հիմա էլ՝ «արհեստական բանականության նախարարությո՛ւն»: Լավ, էլի...
Ինչպես, ի դեպ, Հայաստանում «տնտեսական հեղափոխություն» սկսելու մասին ժամանակին տարփոխված, իսկ այժմ մոռացված խոստումն է: Գուցե մեկեն անվանենք «արհեստական կառավարությո՞ւն»: Զարմացնե՛նք ողջ աշխարհը...
Վալերի Միրզոյան