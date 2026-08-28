Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Նոր Սահմանադրության ընդունում միայն հանրաքվեի միջոցով

Նոր Սահմանադրության ընդունում միայն հանրաքվեի միջոցով

Նոր Սահմանադրության ընդունում միայն հանրաքվեի միջոցով
28.08.2026 | 11:47


«Չորրորդ հանրապետություն» անվանումը սկզբունքորեն ընդունելի կլիներ հետևյալ երկու պայմանի դեպքում:
1. Նոր Սահմանադրության ընդունում միայն հանրաքվեի միջոցով: Այդպես եղավ, օրինակ, Ֆրանսիայի հինգերորդ հանրապետության ծնունդը: 1958 թ. սեպտեմբերի վերջին անցկացված հանրաքվեն հավանություն տվեց նոր Սահմանադրությանը, որն ընդունված համարվեց հոկտեմբերի 4-ին, ինչն էլ դարձավ չորրորդ հանրապետություն (1946 թ.) ավարտի և հինգերորդի հիմնադրման օրը:
2. Սա՝ եթե մեր հանրաքվեն հավանություն տա, այսպես կոչված՝ «Նոր Սահմանադրությանը»: Եթե ոչ (հուսանք և հավատանք, նաև ջանանք, որ լինի «ոչ»), ապա իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը՝ իր ղեկավարով հանդերձ, պիտի հրաժարական տա, և անցկացվի Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություն: Այստեղ էլ հիշենք Ուինսթոն Չերչիլի օրինակը, որն ունենալով այդքան մեծ հեղինակություն՝ հրաժարական տվեց, երբ 1945 թ. հուլիսին իր Պահպանողական կուսակցությունը տանուլ տվեց խորհրդարանական ընտրությունները:


Վալերի Միրզոյան
Դիտվել է՝ 722

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.