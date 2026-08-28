Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Հայկական ֆուտբոլի պատմական երեկոն

Հայկական ֆուտբոլի պատմական երեկոն

Հայկական ֆուտբոլի պատմական երեկոն
28.08.2026 | 12:10

Հայկական ֆուտբոլի համար պատմական երեկո էր։
Եվրոպա լիգայի 2026/27 մրցաշրջանի անցումային փլեյ-օֆֆի պատասխան խաղում Հայաստանի չեմպիոն «Արարատ-Արմենիան» Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում 1։0 հաշվով հաղթեց ռումինական «Ունիվերսիտատեա Կրայովային» և նվաճեց մրցաշարի հիմնական փուլի ուղեգիր։ Առաջին հանդիպումն ավարտվել էր 1։1 հաշվով, և երկու խաղերի արդյունքում հայկական ակումբը հաղթեց 2։1 հաշվով։
Չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլում «Արարատ-Արմենիան» հաղթահարեց «Ռիգայի» և «Շեմրոկ Ռովերսի» դիմադրությունը, ապա զիջեց սլովենական «Ցելեին» և պայքարը շարունակեց Եվրոպա լիգայում։
Կրայովայի թիմը եվրոպական ֆուտբոլի առաջատարներից չէ, սակայն բավականաչափ փորձառու և բարդ մրցակից էր։
Պատասխան հանդիպման լարվածությունը պահպանվեց մինչև վերջին վայրկյանները։
Ավելացված ժամանակում նշանակված 11 մետրանոցը Սանդրո Լիման չիրացրեց, սակայն անմիջապես կողմնորոշվեց անդրադարձից հետո և 90+8-րդ րոպեին խփեց հաղթական գոլը։
Պատմական արդյունքը ձևավորվեց մի դրվագում, որը թերևս լավագույնս արտահայտեց ամբողջ խաղի տրամաբանությունը՝ մինչև վերջ պայքարել և օգտագործել վերջին հնարավորությունը։
Այսպիսով, «Արարատ-Արմենիան» դարձավ առաջին հայկական ակումբը, որը հանդես կգա Եվրոպա լիգայի հիմնական՝ լիգայի փուլում։
Ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ֆուտբոլի մեծ երկրպագու եմ։ Հետևաբար այս հաղթանակն ինձ համար կարևոր է նաև զուտ մարզական տեսանկյունից։ Հայկական ակումբի ներկայությունը եվրոպական ֆուտբոլի այս մակարդակում ինքնին նշանակալի իրադարձություն է։
Սակայն այս հաղթանակն ինձ համար նաև այլ խորհուրդ ունի։
Վերջին տարիներին մեր հասարակությունը չափազանց շատ պարտություններ, կորուստներ և հիասթափություններ է ապրել։ Դրանց երկարատև հաջորդականությունն ունի վտանգավոր հոգեբանական հետևանք. պարտությունը կարող է աստիճանաբար ընկալվել որպես բնական և անխուսափելի վիճակ, իսկ սեփական ուժերի նկատմամբ հավատը՝ տեղի տալ հուսահատությանը։
Հենց այդ պատճառով այսօր առանձնահատուկ արժեք ունի յուրաքանչյուր իրական հաջողություն։ Էական չէ՝ այն արձանագրվում է սպորտում, մշակույթում, գիտության, տնտեսության թե մեկ այլ ոլորտում։ Յուրաքանչյուր նման արդյունք որոշակիորեն ընդհատում է պարտությունների հոգեբանական շղթան և վերադարձնում ամենակարևոր զգացողություններից մեկը՝ սեփական ուժերով հաջողության հասնելու հնարավորության գիտակցումը։
Իհարկե, ֆուտբոլային հաղթանակը չի լուծում երկրի խնդիրները, որոնցից կախված են պետության ու հասարակության իրական հաջողությունները։ Չարժե նաև մեկ մարզական իրադարձության վերագրել այնպիսի նշանակություն, որն այն օբյեկտիվորեն չունի։
Այնուամենայնիվ, պոզիտիվ տրամադրությունները և հաղթանակը երեկ միավորեցին տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցների:


Սուրեն Սուրենյանց
Դիտվել է՝ 597

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.