Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Արտերկրացիները վստահ են, որ Հայաստանում քաղաքական հալածանքներ չկան

Արտերկրացիները վստահ են, որ Հայաստանում քաղաքական հալածանքներ չկան

Արտերկրացիները վստահ են, որ Հայաստանում քաղաքական հալածանքներ չկան
28.08.2026 | 12:26


Վերջերս փախստականների գործերով զբաղվող Գերմանիայի իրավասու կառույցները հրաժարվեցին որևէ կարգավիճակ տրամադրել Գերմանիայից օգնություն հայցած ՀՀ քաղաքացուն: Հիմնավորումն այն էր, որ Հայաստանում քաղաքական հալածանքներ չկան, առկա է խոսքի, մտքի և խղճի ազատություն: Համոզված եմ` այսօրինակ ձևակերպումներով մերժվում են նաև եվրոպական այլ պետություններից կարգավիճակ հայցած ՀՀ քաղաքացիները:
Այժմ պատկերացնենք մի իրավիճակ: Հայաստանում մշտապես բնակվող ՀՀ քաղաքացին դեմ է օրվա իշխանության քաղաքական կուրսին և պարբերաբար հրապարակայնորեն քննադատում է այն: Քաղաքացու քննադատության թիրախում է հայտնվում նաև Հայաստանի օրվա իշխանության ողջ քաղաքական վերնախավը (կարող են, չէ՞, այդպիսի քաղաքացիներ լինել): Անցնենք առաջ: Իշխանությանը հրապարակայնորեն քննադատող քաղաքացին աշխատանքի կարիք ունի: Պետական և պետության հետ փոխկապակցված հիմնարկները քաղաքացուն աշխատանքի չեն ընդունում: Ընդ որում, կրթական շատ ավելի ցածր ցենզ ունեցող, սակայն «սուս ու փուս» անձանց ընդունում են, իսկ օրվա իշխանությանը հրապարակայնորեն քննադատող քաղաքացուն չեն ընդունում: Ավելին` օրվա իշխանությանը հրապարակայնորեն քննադատող քաղաքացու ընտանիքի անդամների համար ևս աշխատանք չկա: Հիմա, այդ մարդիկ ի՞նչ անեն: Սպասեն իշխանափոխությա՞նը: Դա կարող է շատ երկար տևել: Բացի դրանից` ո՞վ ասաց, որ հաջորդ իշխանությունն իդեալական է լինելու և այդ նույն քաղաքացու քննադատությանը չի արժանանալու: Ելքն արտերկիր մեկնելն ու այնտեղ աշխատելն է: Սակայն, ինչպես արդեն ասացի, արտերկրացիները վստահ են, որ Հայաստանում քաղաքական հալածանքներ չկան, առկա է խոսքի, մտքի և խղճի ազատություն: Եվ, ուրեմն, «շրջանակը փակվեց»:
Կրթական բարձր ցենզը կարևոր չէ: Ցանկանու՞մ ես ապրել` մի քննադատիր իշխանությանը:
Լավն էր Հին Հայաստանը: Նույնիսկ Գլխավոր դատախազի տեղակալն էր ընդդիմադիր: Էլ չխոսամ ուսուցիչների, բժիշկների, ճարտարագետների և մնացածների մասին:
Հա, ի դեպ, արտերկրացիները վստահ էին, որ Հին Հայաստանում չկա խոսքի, մտքի և խղճի ազատություն: Երևի չէին լսել Հին Հայաստանի Գլխավոր դատախազի տեղակալի, փոխարտգործնախարարների և մնացած պաշտոնյաների ուլտրաընդդիմադիր լինելու մասին:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 335

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.