Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Չիրականացած ճակատագրեր

Չիրականացած ճակատագրեր

Չիրականացած ճակատագրեր
28.08.2026 | 13:09

Պատմություններ նրանց մասին, ում ձայնը մնաց, բայց կյանքը կիսատ մնաց։
ՍԻԱՄԱՆԹՈ՝ Ատոմ Յարճանյան։
1878–1915։
Նա ընդամենը 37 տարեկան էր, երբ 1915-ին նրան էլ տարան՝ Դանիել Վարուժանի և հայ մտավորականների հետ։
Բայց իր կարճ կյանքում նա հասցրեց ասել այն, ինչի արձագանքը դեռ լսվում է։
«Ով մարդկային արդարություն, թող ես թքնեմ քո ճակատին»։
Արդյո՞ք կա ավելի մեծ
ընդվզում
և
ավելի մեծ դատավճիռ,
քան այս խոսքերն են։
Սիամանթոյի պոեզիան ծնունդ էր ոչ միայն իր ժամանակի գրականությունից, այլև այդ ժամանակի դաժան իրականությունից։
1909-ի Ադանայի կոտորածից հետո նրա «Կարմիր լուրեր բարեկամէս» շարքը դարձավ այդ ողբերգության գրական արձագանքներից մեկը։
Նա գրում էր այն մասին, ինչի մասին ուրիշները գուցե չէին համարձակվում խոսել։
Գրում էր որբերի, սովի, բանտերի, կախաղանների, կոտորածների մասին։
Գրում էր արյան մասին։
Բայց Սիամանթոն միայն ցավի բանաստեղծ չէր։
Նրա ամենամեծ ուժը գուցե այն էր, որ խավարի մեջ անգամ հույսը չէր լքում։
«Դյուցազնորեն» ժողովածուի սկզբում նա գրել էր.
«Այսքա՜ն արշալույսներ կան, որ տակավին չեն ծագած…»։
Պատկերացնո՞ւմ եք։
Մարդ, որը տեսնում էր իր ժողովրդի տառապանքը, իր գիրքը բացում էր դեռ չծագած արշալույսների հավատով։
Նա գիտեր խավարը։
Բայց հավատում էր լույսին։
Գիտեր ցավը։
Բայց չէր հրաժարվում հույսից։
Եվ հենց այստեղ է Սիամանթոյի մեծությունը։
Նրան տարան ու սպանեցին։
Լռեցրին այն մարդուն, որը որոշել էր իր ժողովրդի ցավը դարձնել հիշողություն, իսկ հիշողությունը՝ պայքարի ձայն։
Նրա կյանքը կիսատ մնաց։
Նրա վերջին խոսքերը մենք չլսեցինք։
Բայց նրա ձայնը չմեռավ։
Այն մնաց նրա տողերում։
Մնաց մեր հիշողության մեջ։
Եվ գուցե այսօր էլ մեզ համար ամենակարևորն այն է, որ Սիամանթոյի նման կարողանանք նայել մեր խավարին
ու
չմոռանալ
դեռ չծագած արշալույսների մասին։
Սիամանթոյի ձայնը լռեցվեց։
Բայց այն չլռեց։
Մենք դեռ կարող ենք լսել։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 212

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.