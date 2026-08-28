Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Հայրենազրկված ժողովրդի՝ իր հայրենիքը չմոռանալու գիտակցությունը խորապես սուրբգրային է

Հայրենազրկված ժողովրդի՝ իր հայրենիքը չմոռանալու գիտակցությունը խորապես սուրբգրային է

Հայրենազրկված ժողովրդի՝ իր հայրենիքը չմոռանալու գիտակցությունը խորապես սուրբգրային է
28.08.2026 | 13:19

«Նաեւ զՀանրապետութիւնս Հայաստան եւ (զգերեալ) Արցախ աշխարհացս եւ զժողովուրդն հայոց զօրացուսցես եւ պահպանեսցես յամայր ամս ընդ հովանեաւ ամենազօր Աջոյ Քո ի շինութեան, ի խաղաղութեան եւ յանսասանութեան»։

Սա այն աղոթքն է, որ Տիրանվեր քահանան հնչեցնում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ։

Ուշադրություն դարձրեք՝ քահանան պատերազմ չի խնդրում։ Նա Աստծուց խնդրում է՝ զորացնել ու պահպանել Հայաստանը, Արցախը և հայ ժողովրդին՝ «ի շինութեան, ի խաղաղութեան եւ յանսասանութեան»։

Հայրենազրկված ժողովրդի՝ իր հայրենիքը չմոռանալու այս գիտակցությունը խորապես սուրբգրային է։ Բաբելոնի գերության մեջ Աստվածաշունչը մեզ թողել է հայրենի Երուսաղեմը չմոռանալու այս ահեղ խոսքերը.

«Եթէ մոռանամ քեզ, Երուսաղէ՛մ (Արցա՛խ), թող իմ աջը մոռանայ ինձ։ Թող լեզուս քիմքիս կպչի, թէ քեզ չյիշեմ, եթէ իմ ուրախութեան սկզբում նախ քե՛զ, Երուսաղէ՛մ (Արցա՛խ), չգովաբանեմ» (Սաղմ. 136:5-6):

Եվ այսօր, երբ Արցախը հայաթափված է, նրա ժողովուրդը՝ հայրենազրկված, իսկ մեր վանքերն ու եկեղեցիները՝ իրենց բնական աղոթական կյանքից զրկված, ավերված ու քանդված, Արցախը մոռացության տալ ցանկացողները թող խորհեն սուրբգրային այս խոսքերի շուրջ։

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 233

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.